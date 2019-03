Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","shortLead":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","id":"20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f38654-0fed-417e-8371-96d2959d3267","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","timestamp":"2019. március. 18. 09:17","title":"Harry herceg keresztapa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és megvizsgáltuk, hogy belül mennyire kicsi a teljesen új platformra épülő Lexus UX.","shortLead":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és...","id":"20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9004-6978-4f9c-aee5-f8206ff7a985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. március. 17. 14:00","title":"Ki a kicsit nem becsüli: kipróbáltuk a Lexus UX hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kísérlettel bővül az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN nagy hadronütköztetőjének (LHC) programja. A Faser (Forward Search Experiment) kísérletben könnyű, extrém gyenge kölcsönhatású új részecskékre vadásznak majd, amelyek tanulmányozására eddig azért nem volt mód, mert az LHC négy nagy detektora nem tudja felismerni őket.","shortLead":"Új kísérlettel bővül az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN nagy hadronütköztetőjének (LHC) programja. A Faser...","id":"20190317_cern_hadronutkozteto_faser_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c90677-9374-4706-b72b-f1d7ee2cb21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_cern_hadronutkozteto_faser_kiserlet","timestamp":"2019. március. 17. 18:03","title":"Új kísérlet indul, rejtélyes részecskére vadásznak a CERN nagy hadronütköztetőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban évtizedeken át, és csak a szegreciót megtiltó 1964-es törvény tette okafogyottá.","shortLead":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban...","id":"201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041748c9-b794-4bb6-ba2a-6f96d73d03a7","keywords":null,"link":"/elet/201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","timestamp":"2019. március. 17. 13:00","title":"Egy niggerező világ bédekkere volt a friss Oscar-díjas film Zöld könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos erőfeszítéseire fókuszál többféle szempontból is. Bár az interaktív lista értelmezésekor tekintettel kell lenni az országok nagyságára, teljesítőképességére is, a számok sok mindenről árulkodnak.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos...","id":"20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311d573-8c82-4c99-a77d-a8486bd6c105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","timestamp":"2019. március. 18. 13:03","title":"Ugyan kis ország vagyunk, de azért kár, hogy hátul vagyunk ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"kultura","description":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","shortLead":"A túlélés üzenetei Soros György édesapjának visszaemlékezéseiben. ","id":"20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a7abbf-8688-4291-abeb-6b9ea23edc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7a2ea-c1e1-4c7e-b7a8-a9419587993a","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Jeszenszky_Geza_A_Soroscsalad_a_Veszkorszakban","timestamp":"2019. március. 18. 11:45","title":"Jeszenszky Géza: A Soros-család a Vészkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","shortLead":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","id":"20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e62ab4-21d8-4ef6-bba2-856c18772957","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. március. 18. 21:10","title":"Hisz a kormány az űrkutatásban, ad is rá 2,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]