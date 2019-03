Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el, az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma.","shortLead":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan...","id":"20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e9b6e-728c-4613-a8be-c2825f84e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","timestamp":"2019. március. 23. 09:45","title":"Vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák az agrárminisztertől az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","shortLead":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","id":"20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f2fe8b-68bb-4b7a-bfcb-31833763684f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 22. 14:51","title":"Egy ábra arról, mennyire keveset keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","shortLead":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","id":"20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8cecec-882a-4517-98d1-3e00bf401d40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Belehúzott a magyar Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos SUV-ját.","shortLead":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos...","id":"20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadc0d7-f664-43e0-8cf7-65a83e0fa313","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","timestamp":"2019. március. 22. 14:22","title":"Egész büszkén feszít Lewis Hamilton egy kakukktojásnak tűnő autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","shortLead":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","id":"20190323_general_motors_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7c868-f992-42ce-ad4a-077776bae6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_general_motors_trump","timestamp":"2019. március. 23. 16:55","title":"Nem Trump miatt persze, de meggondolta magát a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbd4b57-255d-4e46-b581-b4c99b0bf7c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jobban játszottak a szlovákok, de a magyar válogatott egyáltalán nem volt alárendelt szerepben az első 2020-as eb-selejtezőn Nagyszombaton.","shortLead":"Jobban játszottak a szlovákok, de a magyar válogatott egyáltalán nem volt alárendelt szerepben az első 2020-as...","id":"20190321_Az_eredmeny_es_a_jatek_is_papirforma_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fbd4b57-255d-4e46-b581-b4c99b0bf7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b64a8a6-d275-46bd-ae71-d416515a63d9","keywords":null,"link":"/sport/20190321_Az_eredmeny_es_a_jatek_is_papirforma_volt","timestamp":"2019. március. 21. 22:56","title":"Az eredmény és a játék is papírforma volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","shortLead":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","id":"20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ff26a-e301-4b60-b16b-b72a32455fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 16:46","title":"Már a nevét is tudni az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]