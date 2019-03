Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2f2d567-666a-4df7-b708-c2ee57745c3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190323_Masfel_honapja_var_a_mulabara_egy_gavavencselloi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2d567-666a-4df7-b708-c2ee57745c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb286c9-533b-48d5-9bcf-b46b39b94d20","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Masfel_honapja_var_a_mulabara_egy_gavavencselloi_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 20:55","title":"Másfél hónapja vár a műlábára egy gávavencsellői férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190324_lezuhant_boeing_737_hiba_pilotak_hangfelvetel_facebook_megszuntetese_whatsapp_holdhal_messenger_valasz_google_stadia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3365eb24-0b51-4946-8838-fb55fc262b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_lezuhant_boeing_737_hiba_pilotak_hangfelvetel_facebook_megszuntetese_whatsapp_holdhal_messenger_valasz_google_stadia","timestamp":"2019. március. 24. 12:00","title":"Ez történt: akkora hal tetemére bukkantak, hogy el sem hitték, mit látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos megalapozást a máig aktuális dilemmához Max Weber, a sokat idézett német szociológus.","shortLead":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos...","id":"201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f45940-c79f-411b-b0cf-3af9498bdb8b","keywords":null,"link":"/kultura/201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","timestamp":"2019. március. 24. 10:00","title":"Száz éve írta le Max Weber, milyen az ideális erős vezető, de Orbán nem olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Nagy_razzia_lesz_a_palyaudvaroknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81e62e-f857-4ad3-85f1-c733d2453362","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Nagy_razzia_lesz_a_palyaudvaroknal","timestamp":"2019. március. 25. 11:48","title":"Nagy razzia lesz a pályaudvaroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","shortLead":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","id":"20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db48048-8fca-4a30-a8b7-dbaed798c27d","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","timestamp":"2019. március. 24. 19:55","title":"Egyelőre mégsem költözik Jeruzsálembe Románia izraeli nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még idén működni fog.","shortLead":"Még idén működni fog.","id":"20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cbc8d7-a79b-4660-a571-c2112736d9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:32","title":"Norvég cég épít lebegő, napelemes erőművet Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük kellene magukat, amiért egy halott ember emlékét gyalázzák. ","shortLead":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük...","id":"20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1f8c8-25f9-4274-ade9-8015a96d3871","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","timestamp":"2019. március. 24. 11:15","title":"\"Van itt vagy négy cigány, azt mondtad, a héten elégeted\" - a fideszes Pócs János egy kazánba zárta alkalmazottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]