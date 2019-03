Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen, akik február 10-én az Állami Számvevőszék épülete ellen tüntettek.","shortLead":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen...","id":"20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e47af6-f7af-4d9c-8ee0-10bfcbd74b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","timestamp":"2019. március. 26. 11:46","title":"Kövér Lászlót kéri az ÁSZ elnöke, büntesse meg az ellenzéki képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"Vadász Judit Lola","category":"elet","description":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","shortLead":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","id":"20190325_En_is_ide_szulettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f141f-fc3e-45b2-a893-73560d753b69","keywords":null,"link":"/elet/20190325_En_is_ide_szulettem","timestamp":"2019. március. 25. 13:51","title":"Én is ide születtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","shortLead":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","id":"20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b178c95-28d9-40b0-9f65-ed5f1b6650de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","timestamp":"2019. március. 27. 12:15","title":"Megbukott az e-Mobi, a kormány villanyautós nonprofit cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral érkezik. Erre erősít rá a kínai cég is.","shortLead":"Az Oppo április 10-én mutathatja be legújabb okostelefonját, ami a pletykák szerint 10x-es zoommal és ütős processzoral...","id":"20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357e95e-5fd8-46ef-b456-f6322099910d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a8777-7611-4c52-9f0d-4f426594eaf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oppo_reno_video_hogyan_keszult","timestamp":"2019. március. 25. 14:03","title":"Videó: Így készült az Oppo ütős mobilja – legalábbis az Oppo szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb eredmények jöttek a KSH babakutatásából, és régi témák és viták lángolnak fel újra. ","shortLead":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb...","id":"20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde3e337-1110-4cd0-81d0-0be232ee3c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","timestamp":"2019. március. 27. 11:30","title":"Fürdetés? Cumizás? Felvegyük, ha sír? Slágertémák egy kutatás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203b9c9-ff0a-41f7-935d-8dfe7a8ffd5e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díj hárommillió forint pénzjutalommal jár. ","shortLead":"A díj hárommillió forint pénzjutalommal jár. ","id":"20190327_Aegon_Muveszeti_Dij_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f203b9c9-ff0a-41f7-935d-8dfe7a8ffd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66c861f-1a72-4375-8b4b-ce0b60db75b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Aegon_Muveszeti_Dij_eredmeny","timestamp":"2019. március. 27. 10:56","title":"Takács Zsuzsa nyerte el idén az Aegon Művészeti Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]