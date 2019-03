Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44707052-61a9-4c76-9389-d9f01fbbace9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú eltiltásra számíthat Kash Ali, miután leléptették a szombat esti liverpooli nehézsúlyú bokszgálán, ugyanis megharapta helybeli ellenfelét, David Price-t.\r

","shortLead":"Hosszú eltiltásra számíthat Kash Ali, miután leléptették a szombat esti liverpooli nehézsúlyú bokszgálán, ugyanis...","id":"20190331_harapas_kash_ali_david_price_okolvivas_boksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44707052-61a9-4c76-9389-d9f01fbbace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa9dc05-be1f-4143-8643-71ed37f36ad1","keywords":null,"link":"/sport/20190331_harapas_kash_ali_david_price_okolvivas_boksz","timestamp":"2019. március. 31. 13:54","title":"Megharapta riválisát a szorítóban a brit bokszoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Fura_karpotlas_Eladta_volt_fonoke_traktorat_aki_nem_tudott_errol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752ca0d1-0f09-4e92-8d83-d62eddd575c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Fura_karpotlas_Eladta_volt_fonoke_traktorat_aki_nem_tudott_errol","timestamp":"2019. március. 30. 08:36","title":"Eladta volt főnöke traktorát, de a trükk nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","shortLead":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","id":"20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e7ce6-1a66-4252-a193-2336f09db7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","timestamp":"2019. március. 30. 14:33","title":"4500 éves \"kincsesbányát\" találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a410e3-948f-4f44-b66e-8ea5bdfc4976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ha valakiben a Dark Knight Rises végén felmerült a nagy kérdés: „Batman meghalt?\", akkor most megnyugtató választ adhatunk.","shortLead":"Ha valakiben a Dark Knight Rises végén felmerült a nagy kérdés: „Batman meghalt?\", akkor most megnyugtató választ...","id":"20190330_batman_baleset_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a410e3-948f-4f44-b66e-8ea5bdfc4976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc1b5e7-b53e-4a2c-b008-35670c6c59de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190330_batman_baleset_kanada","timestamp":"2019. március. 30. 07:38","title":"Videó: még Batman is megérkezett ehhez a közúti blokádhoz, de a rendőrök elküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","shortLead":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","id":"20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8815736e-cfbf-47ce-9218-5a7861bc6e5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","timestamp":"2019. március. 30. 09:37","title":"Újra adómentes lehet az otthoni pálinkafőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal vonultak utcára szombaton a francia városokban, nagyobb társadalmi igazságosságot követelve, jóllehet az elmúlt hetek erőszakos megmozdulásai miatt a hatóságok a városközpontokban betiltották a gyülekezéseket.","shortLead":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal...","id":"20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29adb66-c05f-4c4d-a7a6-4139930c0970","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 30. 18:35","title":"Huszadszor vonultak utcára a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]