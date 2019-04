A Halálos iramban elektromos autós részében ilyen lesz egy Nissan Leaf?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","shortLead":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","id":"20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2ea59-7a15-46ac-8618-e58e0ca27daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Két hónap extra szabadságot kapnak a spanyol apák a gyerekük születésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","shortLead":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","id":"20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffe9754-1296-41a6-85b7-44a4cd1bc642","keywords":null,"link":"/sport/20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","timestamp":"2019. március. 31. 10:32","title":"Dárdai megszólalt karrierje legsúlyosabb vereségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","shortLead":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","id":"20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e7ce6-1a66-4252-a193-2336f09db7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","timestamp":"2019. március. 30. 14:33","title":"4500 éves \"kincsesbányát\" találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded1cb0-94d0-4079-aa0d-15707581d35c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 12 hónap volt a legforróbb Ausztriában a rendszeres mérések több mint 250 éve alatt - áll az Osztrák Központi Meteorológiai és Geodinamikai Intézet (ZAMG) friss közleményében.","shortLead":"Az elmúlt 12 hónap volt a legforróbb Ausztriában a rendszeres mérések több mint 250 éve alatt - áll az Osztrák Központi...","id":"20190331_Az_elmult_ev_volt_a_legforrobb_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded1cb0-94d0-4079-aa0d-15707581d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77df1dd1-ccd0-4f05-a599-8d7ff40f2372","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_elmult_ev_volt_a_legforrobb_Ausztriaban","timestamp":"2019. március. 31. 15:41","title":"Az elmúlt év volt a legforróbb Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","shortLead":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","id":"20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277c0bd-9a19-40d0-972c-2e3001344d9a","keywords":null,"link":"/kultura/20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","timestamp":"2019. március. 30. 17:11","title":"\"Rettenthetetlen volt és kívülről elpusztíthatatlan\" - ezekkel a szavakkal búcsúztatták Baló Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és egy letartóztatásban végződő szerenád történetéről.","shortLead":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és...","id":"20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aae1ed-b7f8-4548-b843-fd02a0643021","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","timestamp":"2019. március. 31. 11:00","title":"Nincs olyan, amit klezmerben ne lehetne eljátszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett változata. Windows 10-es rendszeren is nosztalgiázhatunk vele.","shortLead":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett...","id":"20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2ae18-86b7-4b0f-ab76-7d48e36d837e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","timestamp":"2019. március. 31. 10:03","title":"Már az újabb gépére is felteheti a Windows nagy klasszikus fájlkezelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]