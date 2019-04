Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is felbukkannak a listán.","shortLead":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is...","id":"20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d453d15-cd03-4f28-a9d3-52132dc3a385","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 15:45","title":"Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV egy szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel a Xiaomi megjutalmazta első számú vezetőjét. Jelenlegi árfolyamon hongkongi dollárban a részvénypakett értéke 7,54 milliárd hongkongi dollár. Amerikai dollárban ez jelenleg 961 milliót jelent.","shortLead":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel...","id":"20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ac3e0-c7ad-441c-836e-b27d4e77f0b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","timestamp":"2019. április. 11. 12:21","title":"A cég, ahol csaknem egymilliárd dolláros prémium jár a főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se lehessen kegyeletsértő.","shortLead":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se...","id":"20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a72ef-bd33-408f-9f0e-6944a771bb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 18:33","title":"Régóta várt funkció kerül a Facebookba, megelőznék a kegyeletsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]