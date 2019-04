Azóta is csak száz métert tettek bele, amíg tologatták a trélertől a garázsig, biztonságos helyet találva a kocsinak.

Egy olvasónk jelentkezett, hogy szívesen megoszt velünk képeket és egy kis hátteret egy autóról, amelyet két hete sikerült szereznie. A szóban forgó jármű egy Zaporozsec 968 M típusú autó, ami 28 éve nem csinált mást, mint egy ukrán garázs mélyén várta sorsa jobbra fordulását.

Amit a kocsi nem túl eseménydús előéletéről tudni lehet - nem visszaigazolható sztori alapján -, hogy Ukrajnában vásárolták és miután hazatért vele a tulajdonosa, másnap meghalt. Innentől foga a szovjet technikát nem is használták többé, egy garázs mélyén, bakokon állt.

Mint a képeken látni a kocsi teljesen makulátlan, olyannyira, hogy még a külső tükröket sem csavarozták fel, vélhetően ez is a tulaj dolga volt akkoriban, sőt a biztonsági öv is csak a csomagtérben feküdt, zsírpapírba csomagolva. A gumiabroncsok még „szőrösek”, ahogyan anno, újonnan rákerültek az autóra. Az első rendszám sem volt még soha rácsavarozva a kasznira.

A 968 M érdekessége, hogy eleve rövid ideig gyártották, 1979-től, és nem is sok került be belőlük az országba – mondta el nekünk a ritkaságot megszerző, egyébként is autógyűjtő tulajdonos Berényi Zsolt.

Merthogy ezt az autót eredetileg belső piacra szánták, így csak 45 lóerős, szemben az exportra gyártottakkal, amelyek 55 lóerősek. Berényi az autót még nem is indította be, az ilyen nagyon régen konzerválódott autóknál ennek komoly veszélyei vannak, még akkor is, ha a motormechanikát egyébként meg tudták forgatni, nincs megszorulva. Érdekessége még az autónak, amit a tulajdonos mesélt, hogy a kocsi „alvázvédelmével” meggyűlhetett a baja a soron dolgozó melósnak, mert beleragadt a kesztyűje a kátrányos anyagba, amit aztán simán behajított az ülés alá; és az azóta is ott van.

A Záporjóska A Zaporozsec (Запорожец) az ukrajnai Zaporizzsjai Autógyár (ZAZ) személygépkocsi-márkája. A különféle kialakítású Zaporozsec gépkocsikat a ZAZ 1958-tól 1994-ig gyártotta. A Zaporozsec nevet a Moszkvics analógiájára kapta, jelentése zaporozsjei lakos. A legolcsóbb szovjet autó volt, egyszerű és robusztus felépítése miatt a rossz minőségű szovjet utakat is jól bírta. Mindegyik Zaporozsec modell hátsókerék meghajtású, farmotoros kialakítású volt, léghűtéses motorral felszerelve. A legismertebb modell jellegzetessége az oldalán lévő kopoltyú szerű levegőbeömlő nyílás volt, a motorterében pedig a legenda szerint, a T-34-es harckocsik indítómotorjából származtatott V4-es motor volt. Ez utóbbi azonban csak legenda. A ZAZ-nál a Zaporozseceket az 1987-től gyártott Tavrija váltotta fel, amely teljesen eltérő, lényegesen korszerűbb konstrukció. A Zaporozsec a szovjet autósok vicceiben hasonló helyet foglalt el, mint a Trabant a közép-európaiakéban. Forrás: Wikipédia

Nyilván egy ilyen gépnek a fellelésére és behozatalára is igen kíváncsiak lennénk, erről annyit tudhatunk, hogy régóta keresett olyan alacsony kilométeróra állású autót, mint ez is. Az ár persze egy ilyen beszerzésnél szintén szenzitív infó és azért nincs is érdemi információ értéke, mert annyira egyedi darab ez a Zaporozsec, ezzel a kevés kilométerrel.

Szerinte, nagyjából 10 évente bukkannak fel ilyen keveset futott régi autók, amire most éppen pont akadt kivétel, mert a Totalcar bemutatott egy magyarországi, 104 kilométeres kombi Ladát. Egyébként úgy látja, hogy az internet miatt, ezek a kocsik is elő-elő bújnak lassan, mert a tulajdonosok is jobban képbe kerültek a lehetőségeikről. Ennek a Zaporozsecnek a sorsa nagyjából eldőlt viszont, mert mint mondta, hamarosan fia születik, ő kapja majd ajándékba.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.