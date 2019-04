Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0359524-dd7f-48c8-8d2e-b19c8d3095d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2019. április. 21. 17:56","title":"Szombaton elvitték a nagy pénzt az ötösön, ez történt a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek legalábbis ezt akarják mindenkivel elhitetni, és hozzáteszik, hogy a döntéseinkért az agyi törzsdúcok területe a felelős. Tényleg ilyen egyszerűen működik?","shortLead":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek...","id":"20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a97d76-1721-4a6f-88da-74cebfc8da48","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","timestamp":"2019. április. 21. 19:15","title":"Miért mindig ugyanazt a márkát vásároljuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","shortLead":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","id":"20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e1f430-c7f4-4f77-b29b-51fcaa31c0ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","timestamp":"2019. április. 21. 14:58","title":"Megbokrosodott lovak okoztak kis híján tragédiát az országúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni harcban elesett katonák temetésén történt az incidens.","shortLead":"Az idős férfit Erdogan korábban a kurd párttal való jó viszonyáért kritizálta. Épp egy, a kurd terrorszervezet elleni...","id":"20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880f814-1bb0-427f-add7-06da166b2518","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megtamadtak_az_Erdogan_partjat_tobb_helyen_legyozo_part_vezetojet_egy_temetesen","timestamp":"2019. április. 21. 18:49","title":"Megtámadták az Erdogan pártját több településen legyőző párt vezetőjét egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04dceb36-cd8e-4aed-bd2a-5b52d49a0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Újabb megbízás a T-Systemsnek a BKK-tól.","shortLead":"Újabb megbízás a T-Systemsnek a BKK-tól.","id":"20190420_400_millio_jegykiadokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04dceb36-cd8e-4aed-bd2a-5b52d49a0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361b79e5-3731-4faf-9899-6f8f0f331532","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190420_400_millio_jegykiadokra","timestamp":"2019. április. 20. 13:10","title":"400 millió jegykiadókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","shortLead":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","id":"20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4867d6-4208-400e-878f-16cb16cb98d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","timestamp":"2019. április. 20. 14:45","title":"A nyári húsvét még a Brexitet is enyhíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","shortLead":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","id":"20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fac660-5605-4667-993c-ad23bf1e5662","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","timestamp":"2019. április. 21. 16:49","title":"Elhunyt Pongrácz Tibor egykori államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]