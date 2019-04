Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell fizetnie és nyilvánosan elégtételt adnia. ","shortLead":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell...","id":"20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d04ca3e-7e57-4e40-9d3c-52df4918ab09","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert, amiért megsértette a hódmezővásárhelyi kórház hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\" részesedése. Kínából hozzák és Mexikóból csempészik be a fentanilt, amely letarolja a szegénynegyedeket, mert olcsó és nagy ütős szer. Igen gyakran halálos.","shortLead":"Több, mint 72 ezren haltak meg túladagolásban az Egyesült Államokban és ebből 47600 a \"fájdalomcsillapítók\"...","id":"20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038797b9-d7b4-47dc-b7d2-14a91d90959a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Gyilkos_fajdalomcsillapitok_vadalku_a_nagykereskedokkel_Amerikaban","timestamp":"2019. április. 24. 13:06","title":"Gyilkos fájdalomcsillapítók: vádalku a nagykereskedőkkel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz részt.","shortLead":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz...","id":"20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fea312c-213f-4c7f-a577-d46c329114fd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 23. 18:28","title":"Babos továbbjutott, Stollárék a második kiemeltet búcsúztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","shortLead":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","id":"20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75c3123-5645-4264-8a37-a1b5a73db987","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Macklemore is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek a bűnüldözők.\r

\r

","shortLead":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek...","id":"20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b880420-7c40-47ed-98ce-66763dfd60c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","timestamp":"2019. április. 24. 09:45","title":"Félt az erőszakos férjétől, a rendőrök elvitték a férfi fegyvereit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai elnökválasztást. A politikus hivatali ideje alatt sok magyar nemzetiségű képviselőt nevezett ki a megyei kormányzat tisztségeibe.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai...","id":"20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa66420-aed4-4ed0-8733-926c07e0cd09","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","timestamp":"2019. április. 23. 10:44","title":"Zelenszkij győzelme után azonnal lemondott a kárpátaljai kormányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","shortLead":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","id":"20190423_Cegledi_Winter_is_coming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafcefbb-eeac-485a-a137-bdc6e79920b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Cegledi_Winter_is_coming","timestamp":"2019. április. 23. 14:20","title":"Ceglédi: Winter is coming","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55c249-94df-4c75-ac75-7cd98bdcb2ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Billy McNeill edzőként is dolgozott a csapatnál. ","shortLead":"Billy McNeill edzőként is dolgozott a csapatnál. ","id":"20190423_Meghalt_a_Celtic_Glasgow_BEKgyoztes_csapatkapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55c249-94df-4c75-ac75-7cd98bdcb2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f62eae-bc14-457c-b823-733606d0602f","keywords":null,"link":"/sport/20190423_Meghalt_a_Celtic_Glasgow_BEKgyoztes_csapatkapitanya","timestamp":"2019. április. 23. 12:36","title":"Meghalt a Celtic Glasgow BEK-győztes csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]