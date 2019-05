Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80398342-423b-4c87-8440-412d8f8fef9e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalánok háromgólos győzelmet arattak szerdán az FC Liverpool felett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán.","shortLead":"A katalánok háromgólos győzelmet arattak szerdán az FC Liverpool felett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80398342-423b-4c87-8440-412d8f8fef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85ecf53-4112-4958-944b-e5bea4892c64","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 02. 05:10","title":"Hármat kapott a Liverpool, kisebb csodára volna szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa563d99-8f61-4cc4-95de-a79ba77f758c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mákosguba-rajongók apokalipszisét jósolták az uniós csatlakozás előtt, de az akkori hírek szerint a magyar néplélek egy másik fontos szenvedélye, a disznóölés is Brüsszel áldozatául esett volna. Disznót azóta is vágunk, bejglit azóta is eszünk utána, és Soros György sem foglalta el Brüsszelt. Megcáfoljunk az elmúlt 15 év legemlékezetesebb EU-s álhíreit.","shortLead":"A mákosguba-rajongók apokalipszisét jósolták az uniós csatlakozás előtt, de az akkori hírek szerint a magyar néplélek...","id":"20190501_eu_tevhitek_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa563d99-8f61-4cc4-95de-a79ba77f758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91390823-639a-4214-8827-810d63e375ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_eu_tevhitek_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 15:00","title":"A betiltott mákos gubától a kitiltott lángosig: az EU-tagság kilenc álhíre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201918_avegtelenig_es_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d593046-1e9d-419d-91a1-9b629cefa40e","keywords":null,"link":"/itthon/201918_avegtelenig_es_tovabb","timestamp":"2019. május. 02. 12:30","title":"Farkas Zoltán: A végtelenig és tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","shortLead":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","id":"20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e73281-af8e-4441-9346-e487a056abeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","timestamp":"2019. május. 03. 08:52","title":"Lázár Jánosé a geszti Tisza-kastély felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","shortLead":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","id":"20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d10ada-3d25-43e8-a50d-68a020c988a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","timestamp":"2019. május. 01. 12:58","title":"A magyar vétó ellenére olvasták fel az EU közös nyilatkozatát Izraelről az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló hamis adóbevallós oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők – figyelmeztet a Quadron.","shortLead":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló...","id":"20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e37dff3-4862-4e4e-8e43-a7a0e10ed74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","timestamp":"2019. május. 02. 10:03","title":"Bizarr e-mail terjed a NAV nevében, vigyázzon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]