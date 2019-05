Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d264886-0790-4c0c-9d1a-432779473dcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzés a Szeged győzelmével zárult, de az ellenfél, az észak-macedón Vardar Szkopje jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Az utolsó percekben lökdösődés kezdődött a pályán.","shortLead":"A mérkőzés a Szeged győzelmével zárult, de az ellenfél, az észak-macedón Vardar Szkopje jutott a férfi kézilabda...","id":"20190506_mol_pick_szeged_vardar_szkopje_juan_carlos_pastor_roberto_garcia_parrondo_edzo_szabalytalansag_lokdosodes_ehf_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d264886-0790-4c0c-9d1a-432779473dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6636498a-1e63-4746-a1af-7768f71afeaa","keywords":null,"link":"/sport/20190506_mol_pick_szeged_vardar_szkopje_juan_carlos_pastor_roberto_garcia_parrondo_edzo_szabalytalansag_lokdosodes_ehf_vizsgalat","timestamp":"2019. május. 06. 21:08","title":"Vizsgálat indult a botrányos szegedi kézilabdameccs nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","shortLead":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","id":"20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e4f898-5be2-4afc-86e7-302bc87b6c28","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Mészáros Lőrinc luxushoteljében sorsolnak ki nyaralást a Magyar Nemzet előfizetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","shortLead":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","id":"20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca7ca9-c2be-4b0c-b708-d4a815cc9935","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. május. 06. 15:40","title":"Megszületett Meghan Markle és Harry herceg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","shortLead":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","id":"20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d4b5-acd0-4c6b-b7b4-062fcb6072b2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Zöld lámpát kapott a minisztériumtól a Prezi-alapító alternatív iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének malmői tagjai május elsejei felvonulásokon. Lett is belőle nagy botrány, s miközben az országos vezetők bocsánatot kértek az antiszemitának tartott nóta miatt, a helyiek kitartanak a mellett, hogy ők nem a zsidókat bántották, csak azt akarják, hogy a palesztinok hazatérhessenek otthonaikba.","shortLead":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének...","id":"20190506_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4829a-e32f-4b29-a11a-96ff055c0d94","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_","timestamp":"2019. május. 06. 17:02","title":"Antiszemitizmussal vádolják a svéd szociáldemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","shortLead":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","id":"20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32f0c0f-2660-4ada-bdb7-404037f38fc9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","timestamp":"2019. május. 06. 08:31","title":"Kórházba került a Szomszédok rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát, amit az EP-választás DK-s jelöltjeként szerzett – tudta meg a hvg.hu. Információink szerint a testület a napokban határoz a bíróság indítványáról, és elképzelhető, hogy nem lesz olyan sima döntés, mint tavaly, amikor Polt Péter javaslatára kaszálták el a politikus mentességét. Czeglédy elmegy a bizottsági ülésre, és fel akar szólalni.","shortLead":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba...","id":"20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a2519c-b068-4690-bb89-b8643c4f6c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Első menet az NVB-n: a bíróság elvetetné Czeglédy Csaba mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset. ","shortLead":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét...","id":"20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca95c2d-7418-4367-983d-ae88ebf12ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","timestamp":"2019. május. 06. 10:33","title":"Megjött a Fallout készítőinek új játéka, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]