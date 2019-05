Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát.","shortLead":"Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes...","id":"20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23317bed-3029-4908-a128-b504905e3d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b8b55-81a1-43a8-b75a-c230d714cfc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Tul_veszelyes_Sziria_a_humanitarius_szervezeteknek","timestamp":"2019. május. 11. 21:02","title":"Túl veszélyes Szíria a humanitárius szervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","shortLead":"Egészségügyi kockázatot jelentő, allergizáló összetevőket azonosítottak több fürdetőben és krémben.","id":"20190511_Sok_a_problemas_babatermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9825a934-22eb-4506-b23a-09f76302fb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82e2a46-6ebd-472c-9384-9e9946a2f76c","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Sok_a_problemas_babatermek","timestamp":"2019. május. 11. 16:35","title":"Sok a problémás babatermék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján 27-25-re legyőzte a francia Metz csapatát.","shortLead":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp...","id":"20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530ab55-6a26-4a4e-93e0-d95999840b92","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2019. május. 11. 19:55","title":"A Rosztov-Donnal játszik a Győr a BL-trófeáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte a különleges burgonyát termeszteni. Per lett belőle. ","shortLead":"Az ázsiai országban sok ezer gazda termeli a cégnek a Lays chipshez való krumplit, ám néhány más farmer is elkezdte...","id":"20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a4924-a595-4de3-959a-9f131d39e85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Csunya_ugybe_futott_bele_a_Pepsi_Indiaban","timestamp":"2019. május. 11. 10:58","title":"Csúnya ügybe futott bele a Pepsi Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar kormányra a Huawei miatt? Vagy elég lesz sok amerikai fegyvert vásárolni? Szakértőket kérdeztünk, milyen gazdasági ügyekről tárgyalhat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hétfőn.","shortLead":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar...","id":"20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007d50-2a86-408f-8494-72accf3bf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","timestamp":"2019. május. 10. 11:23","title":"Mivel okozhat Trump kellemetlen pillanatokat Orbánnak a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","shortLead":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","id":"20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2da4-7c4a-4a6e-a11f-f70c7e03c4f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Két meccslabdáról kapott ki Federer Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]