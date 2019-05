Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff39a26-a288-4ed3-97e9-fb1e97a20686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetők zavarták meg Guy Verhofstadt és a Momentum közös utcafórumát a Móricz Zsigmond körtéren, de csak egy rövid szópárbaj volt.","shortLead":"Tüntetők zavarták meg Guy Verhofstadt és a Momentum közös utcafórumát a Móricz Zsigmond körtéren, de csak egy rövid...","id":"20190523_Marai_megigezte_Verhofstadtot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff39a26-a288-4ed3-97e9-fb1e97a20686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6afeb5d-5994-4206-9d45-4935b6b7346c","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Marai_megigezte_Verhofstadtot","timestamp":"2019. május. 23. 18:30","title":"Márai megigézte Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","shortLead":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","id":"20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d1070-7ac5-407e-9a86-b7d9ddf0a64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 22:11","title":"Lekapcsolták a 30 méteres buheraszerelvényt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","shortLead":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","id":"20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b53f0a9-9886-41a9-90a8-56ccd5b1e58b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","timestamp":"2019. május. 23. 18:06","title":"Leállították a Paksi Atomerőmű egy újabb blokkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e722c45-e6f4-4f36-bc71-39328e721f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit sportkocsigyártó legújabb modellje garantáltan ritkán jön majd szembe az utakon, mert csak néhány tucat készül belőle. ","shortLead":"A kékvérű brit sportkocsigyártó legújabb modellje garantáltan ritkán jön majd szembe az utakon, mert csak néhány tucat...","id":"20190523_stilus_kimaxolva_csodaszep_lett_a_james_bond_szerias_uj_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e722c45-e6f4-4f36-bc71-39328e721f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7f16b5-7507-4285-8c03-6d8545ab6a05","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_stilus_kimaxolva_csodaszep_lett_a_james_bond_szerias_uj_aston_martin","timestamp":"2019. május. 23. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: csodaszép lett a James Bond-szériás új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","shortLead":"A helyes válasz indoklása elég érdekes az Oktatási Hivatal részéről. ","id":"20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64cfb42-da74-432e-b52b-d1ba768be97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0178-3303-420e-92c5-4e7d0f243f82","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_origo_mediaismeret_erettsegi_kozepszintu","timestamp":"2019. május. 23. 16:28","title":"Megbízhatatlan, de mértékadó portál az Origo – legalábbis a középszintű érettségi megoldása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","shortLead":"Sokat javult a tudatosság Magyarországon, de van még hova fejlődni.","id":"20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae64286-dbcf-4729-a283-4c74778966d3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Atkoztak_es_mar_buntettek_is_miatta_egyeves_a_GDPR","timestamp":"2019. május. 23. 13:41","title":"Átkozták és már büntettek is miatta, egyéves a GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","shortLead":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","id":"20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f578e-3659-45e9-a527-060d9d973e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","timestamp":"2019. május. 24. 15:33","title":"Szétszedték a OnePlus új csúcsmobilját, hogy kiderüljön, mennyire vízálló a szelfikamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","shortLead":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","id":"20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83443cbc-631e-4c14-bb57-00187d79cf3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","timestamp":"2019. május. 24. 13:52","title":"50 helyett, közel 140-nel suhant át egy Audi TT Hajdúsámsonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]