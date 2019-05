Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára, hogy \"egy csodálatos országot teremtettünk együtt\". ","shortLead":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára...","id":"20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753bb906-5814-4d48-af5c-bb19178df6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Két hét alatt meg tudta venni új otthonát az adományokból a zsámboki család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","shortLead":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","id":"20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72478e98-cdb0-4d75-b030-cf12d045a085","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 08:40","title":"Országosan 37, Budapesten 44 százalékos a részvétel 17 órakor – a szavazás percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","shortLead":"Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.","id":"20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74002cc-5c5e-4ae1-905e-25fcbae9dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Puzser_az_LMProl_Mi_kozom_nekem_ahhoz_hogy_ok_epp_osszeomlanak","timestamp":"2019. május. 26. 21:34","title":"Puzsér az LMP-ről: \"Mi közöm nekem ahhoz, hogy ők épp összeomlanak?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal megpróbálták őt újraéleszteni, de sikertelenül. ","shortLead":"Körülbelül 50 méterre a parttól támadt rá egy cápa egy úszóra Hawaiion. A férfit hamar kimentették, és azonnal...","id":"20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763f456-34dc-4656-946c-723ac3ec1215","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Capatamadasban_meghalt_egy_uszo_Hawaiion","timestamp":"2019. május. 26. 15:09","title":"Cápatámadásban meghalt egy úszó Hawaiion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","shortLead":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","id":"20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a76c62-6fea-4fb5-9cef-fb537f89bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","timestamp":"2019. május. 25. 09:15","title":"Lagzi Lajcsi a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/itthon/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 25. 10:00","title":"Négy nagy erőcsoport alakulhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont van pezsgőjük. ","shortLead":"Viszont van pezsgőjük. ","id":"20190526_EPvalasztas_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedb0fc-1d2c-41a9-9c2d-90230ba6c350","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_Momentum","timestamp":"2019. május. 26. 21:29","title":"EP-választás: a Momentumnál már nem idegeskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]