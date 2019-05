Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5d2966-89d6-4402-99ea-4c490cfcc814","c_author":"Futureal","category":"brandcontent","description":"Egy irodai munkatárs karrierje során közel 50 ezer órát ül az asztalánál, így számára sem mindegy hol, és hogy tölti el ezt az időt. A szakemberek megtartásáért sokszor már nem a fizetéssel versenyeznek egymással a cégek, hanem a minél jobb munkakörnyezet biztosításával. ","shortLead":"Egy irodai munkatárs karrierje során közel 50 ezer órát ül az asztalánál, így számára sem mindegy hol, és hogy tölti el...","id":"20190527_Ujgeneracios_irodakkal_a_dolgozok_kegyeiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b5d2966-89d6-4402-99ea-4c490cfcc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e18edd-42c0-4322-9968-ef6ccc9f3d63","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190527_Ujgeneracios_irodakkal_a_dolgozok_kegyeiert","timestamp":"2019. május. 27. 17:30","title":"Újgenerációs irodákkal küzdenek a cégek a dolgozók kegyeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer tonna disznóhús megrendelését is lemondta. Emiatt tovább emelkednek a húsárak nálunk is.","shortLead":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer...","id":"20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc9955-e5ce-4bbf-af7f-81c77159c5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","timestamp":"2019. május. 27. 12:21","title":"Mi köze van Trumpnak a magyar sertéshús drágulásához? Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","shortLead":"A hvg.hu több szavazókörből rendelkezik értesülésekkel.","id":"20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041a21-d7a5-45be-a33d-847ef568ac4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_ellenzeki_versenyben_tor_elore_a_DK_es_a_Momentum_zuhan_a_Jobbik_az_LMP","timestamp":"2019. május. 26. 20:46","title":"Az ellenzéki versenyben tör előre a DK és a Momentum, zuhan a Jobbik, az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","shortLead":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","id":"20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883dbc67-58ae-440b-b537-54b7d40a86c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","timestamp":"2019. május. 26. 14:46","title":"Orbán: Toljuk meg, nyomjuk meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legszabályosabban a harmincasok közlekednek.","shortLead":"A legszabályosabban a harmincasok közlekednek.","id":"20190528_Akinek_tobb_penze_van_tobbet_szabalytalankodik_igy_vezet_a_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75721bd-6cf7-4795-910b-b3fc15dcbb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Akinek_tobb_penze_van_tobbet_szabalytalankodik_igy_vezet_a_magyar","timestamp":"2019. május. 28. 09:15","title":"Akinek több pénze van, többet szabálytalankodik: így vezet a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett várni a bírósági ítélet után a bocsánatkérésre.","shortLead":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett...","id":"20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77184d5c-4762-4fbe-b5d7-4c6c7c76b8e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","timestamp":"2019. május. 27. 20:44","title":"Két évvel a jogerős ítélet után bocsánatot kért a kormány, amiért hazudtak az Altusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]