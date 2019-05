Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek erős áremelkedése következtében a bankok kezdenek óvatossá válni. Ma már nem evidens, hogy egy 30 millió Ft-ért vásárolt ingatlanról a bank azt gondolja, hogy neki is 30 millió Ft-ot ér. Miért van ennek jelentősége? ","shortLead":"Az elmúlt évek erős áremelkedése következtében a bankok kezdenek óvatossá válni. Ma már nem evidens, hogy egy 30 millió...","id":"20190530_Egyre_ovatosabbak_a_bankok_ami_nagy_pofon_lehet_a_lakashiteleseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef155574-0e09-4949-822c-0e8d8c5e1e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Egyre_ovatosabbak_a_bankok_ami_nagy_pofon_lehet_a_lakashiteleseknek","timestamp":"2019. május. 30. 14:25","title":"Egyre óvatosabbak a bankok, ami nagy pofon lehet a lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum frissen megválasztott EP-képviselője azt írta, még mindig zajlik ellene a rendőrségi eljárás, ami a túlóratörvény elleni tüntetések után indult.","shortLead":"A Momentum frissen megválasztott EP-képviselője azt írta, még mindig zajlik ellene a rendőrségi eljárás, ami...","id":"20190530_Lemond_mentelmi_jogarol_Donath_Anna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583459-143d-4989-a621-08589f897883","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lemond_mentelmi_jogarol_Donath_Anna","timestamp":"2019. május. 30. 11:20","title":"Lemond mentelmi jogáról Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","shortLead":"Az egyik Viking hajó előtt rendőrök állnak, ám hiába kérdeztük őket, nem válaszolhattak. Helyszíni jelentés. ","id":"20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ed0d1e-8784-45b8-9301-bf17c052b258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_helyszini_jelentes_dunai_hajobaleset_hajozasi_zarlat","timestamp":"2019. május. 30. 14:11","title":"Rendőrök őrzik a Viking Budapesten horgonyzó másik hajóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","shortLead":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","id":"20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f242ae7d-8d65-4888-abf3-e378675fa894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","timestamp":"2019. május. 30. 10:12","title":"Az utasok segítségét kérték a BKV munkatársai, amikor kisiklott a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt közölte Pakisztán népével az ulémák (vallási vezetők, bölcsek) tanácsa. A legfőbb uléma a londoni Financial Timesnak magyarázta el, hogy mit is jelent a fatva ebben az esetben.","shortLead":"Ezt közölte Pakisztán népével az ulémák (vallási vezetők, bölcsek) tanácsa. A legfőbb uléma a londoni Financial...","id":"20190531_Halalos_bunt_kovet_el_aki_hazaja_penzenek_ertekcsokkenesere_jatszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4cb5b7-9e11-436b-9bda-89eb862e86b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Halalos_bunt_kovet_el_aki_hazaja_penzenek_ertekcsokkenesere_jatszik","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Halálos bűnt követ el, aki hazája pénzének értékcsökkenésére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","shortLead":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","id":"20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e5e9e-8fe4-418d-be32-459c2539be01","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","timestamp":"2019. május. 30. 14:10","title":"Egy sorozatgyilkos áldozatával randizott Ashton Kutcher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]