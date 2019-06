Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul megkapott \"ajándékba\" Simicska Lajos egykori üzlettársától, Nyerges Zsolttól. A kormány azonban kisegíti a várost.","shortLead":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul...","id":"20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db3628-02e4-4997-8259-424a916f8776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","timestamp":"2019. május. 31. 09:52","title":"\"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","shortLead":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","id":"20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35047c8-b9cf-4020-b3cd-c1c948be55e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"500 lóerő magasságában: hazánkban az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","shortLead":"A férfinál a bejelentés szerint lőfegyver is volt, a rendőrség a TEK segítségét kérte. ","id":"20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad91790a-c0a2-4c02-8cd5-ba86cdf0f763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c425ba7-56a9-4c32-aee9-8de86394389b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_TEKesek_tortek_ra_az_ajtot_egy_elettarsat_bantalmazo_ferfira_Gyorben","timestamp":"2019. május. 31. 21:54","title":"TEK-esek törték rá az ajtót egy élettársát bántalmazó férfira Győrben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék felett alakul a hazai villamosenergia-ellátásban.","shortLead":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék...","id":"20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263c10e-05f2-434c-8d9e-8a18e73c1b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","timestamp":"2019. május. 30. 12:37","title":"Pakson megint csökkent a termelés, a magyar fogyasztás több mint felét kell importból fedezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörlik a reklámadót, csökkentik a kiva kulcsát, megszüntetik az adófeltöltést. Összesen 14 döntést jelentett be Varga Mihály.","shortLead":"Eltörlik a reklámadót, csökkentik a kiva kulcsát, megszüntetik az adófeltöltést. Összesen 14 döntést jelentett be Varga...","id":"20190530_0_szazalek_lesz_a_reklamado_csokken_a_szallasok_afaja__itt_vannak_a_gazdasagvedelmi_terv_reszletei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad61827-3c35-4e60-967f-e8b7441485a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_0_szazalek_lesz_a_reklamado_csokken_a_szallasok_afaja__itt_vannak_a_gazdasagvedelmi_terv_reszletei","timestamp":"2019. május. 30. 11:07","title":"0 százalék lesz a reklámadó, csökken a szállások áfája – itt vannak a gazdaságvédelmi terv részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai berendezkedést elemezve. Csendesen megjegyezve, hogy a választói tömegek „megvásárlására” épülő modell működhet.","shortLead":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai...","id":"20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e9553d-da6c-47fc-a27c-683b1dc5ab90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","timestamp":"2019. május. 31. 11:25","title":"Ahol Jézus és Keynes találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","shortLead":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","id":"20190531_szellembicikli_szombathely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ddad4a-f9c9-45ed-b994-6b808a3a0c05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190531_szellembicikli_szombathely","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egy autó törhette össze a kilencéves fiú emlékére kirakott szellembiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca","c_author":"NIL","category":"sport","description":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében, Madridban. Nüanszokon elúszó bajnoki cím és a BL-kiesés állandó veszélye jellemezte a döntősök szezonját, de mindkét csapat felkészülten, illetve többé-kevésbé egészségesen várja, hogy a legrangosabb európai kupa sorsa 11 év után újra angol házidöntőben dőljön el.","shortLead":"Szombat este 21 órakor csap össze a Liverpool FC és a Tottenham Hotspur a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében...","id":"20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89f458f-605e-4b3d-95e1-db9979bbeeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c880b63-ded9-4229-a6d1-7b097156addd","keywords":null,"link":"/sport/20190531_A_Liverpool_hatodszor_vagy_a_Tottenham_eloszor","timestamp":"2019. május. 31. 18:36","title":"A modern foci két óriása csap össze szombaton este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]