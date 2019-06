Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt érdeklődők 70 %-a jogosult a támogatásra, míg a többiek nem felelnek meg valamelyik feltételnek. ","shortLead":"A Bankmonitor.hu ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a Babaváró támogatás iránt...","id":"20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782bdbe7-af7a-43c2-8c0e-a25ca4f0e9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Nagy_roham_varhato_A_Babavaro_tamogatast_igenylok_70a_megfelel_a_kovetelmenyeknek","timestamp":"2019. június. 03. 13:18","title":"Nagy roham várható: A Babaváró támogatást igénylők 70%-a megfelel a követelményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","shortLead":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","id":"20190603_DS3_Crossback","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302344c-a59a-4403-8615-f58185d75123","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_DS3_Crossback","timestamp":"2019. június. 03. 16:25","title":"7,1 millióról indul nálunk a kisebbik francia prémiumautó, a DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","shortLead":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","id":"20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab37ba-5da6-418b-b7a8-557c353d840e","keywords":null,"link":"/sport/20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Tanúvallomást kell tennie az erőszakkal vádolt Neymarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert arra szerződött az LMP-vel, hogy részt vesz az előválasztásban. De ő kiszállt, és sok szerencsét kívánt az LMP-nek. A Jobbik külön bizottságot hív össze, hogy döntsenek Puzsérral való együttműködésükről.","shortLead":"Puzsér Róbert arra szerződött az LMP-vel, hogy részt vesz az előválasztásban. De ő kiszállt, és sok szerencsét kívánt...","id":"20190603_Puzser_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f859a4-98b8-4a02-bfdb-04a6da562c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Puzser_LMP","timestamp":"2019. június. 03. 12:02","title":"Az LMP szerződést bontott Puzsérral, a Jobbik még gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]