Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57eaf9ff-0c6a-4b1a-ab60-141a1dc7c46b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.","shortLead":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.","id":"20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57eaf9ff-0c6a-4b1a-ab60-141a1dc7c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a777e1e-e363-43eb-a3a6-e3f6e2f8b84f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","timestamp":"2019. június. 07. 08:59","title":"„Ha fekete vagy és nyíltan meleg, nem nagyon kapsz munkát Hollywoodban” – állítja Billy Porter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a Digi.","shortLead":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a Digi.","id":"20190607_digi_lefedettseg_balatonfured_ozd_celldomolk_peteri_sarvar_sopron_szob_szombathely_tapolca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c80f3-489c-4e96-9557-739a1a2896e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_digi_lefedettseg_balatonfured_ozd_celldomolk_peteri_sarvar_sopron_szob_szombathely_tapolca","timestamp":"2019. június. 07. 19:33","title":"9 új településen indult el a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"Domány András - Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő nők. Az adószakértő szerint azonban ne éljék bele magukat, hiszen ez a támogatási forma idegen az adórendszertől, így véleménye szerint el sem szabadna fogadni. ","shortLead":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő...","id":"20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6eca0c-5700-4dd5-bac9-6e70e04e82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"Életre szóló adómentesség a négygyerekes anyáknak – azért ne bízzák el magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f219594-1590-45b6-966e-62b808ae0e18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Langdon professzor nem szabadul az összeesküvésektől.","shortLead":"Robert Langdon professzor nem szabadul az összeesküvésektől.","id":"20190607_Elozmenysorozatot_forgatnak_A_Da_Vincikodhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f219594-1590-45b6-966e-62b808ae0e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e404ded7-4605-460d-9551-e266fc653c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Elozmenysorozatot_forgatnak_A_Da_Vincikodhoz","timestamp":"2019. június. 07. 15:50","title":"Előzménysorozatot forgatnak A Da Vinci-kódhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után viszont kiderült, másról van szó.","shortLead":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után...","id":"20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfeca0e-d987-4927-86ef-7cebca4d9b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","timestamp":"2019. június. 06. 08:03","title":"Azt hitték az orvosok, agydaganatot operálnak, de egészen mást találtak a nő fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű a szerkezet tetején kapott helyet, az utasok pedig lényegében a szárnyakban ülnek.","shortLead":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű...","id":"20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41fb429-2b9b-4310-bb44-97d32e384561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","timestamp":"2019. június. 06. 16:03","title":"Új, futurisztikus repülőgéptípust mutattak be, az egész V alakú – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]