[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","shortLead":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","id":"20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c410de04-8476-40ac-8208-124eda5741a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","timestamp":"2019. június. 23. 08:59","title":"Több mint egy évtizeden át lopta az áramot egy férfi Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló kommentelőket. \r

\r

","shortLead":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló...","id":"20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ac8d-ba2f-4f2b-b9e4-9c78a75a72ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","timestamp":"2019. június. 23. 15:51","title":"Temetésen szelfizett Schobert Norbi, majd videóban szidta durván a kritizálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df6e388-304d-4df9-9054-81d604c17502","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének megőrzését követelték vasárnap Prágában. A tüntetésen a magyar kormányt is bírálták. ","shortLead":"Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének...","id":"20190623_Az_1989_ota_legnagyobb_tuntetesen_koveteltek_Babis_lemondasat_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df6e388-304d-4df9-9054-81d604c17502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae9f568-033d-4b4b-857f-f46afeabb620","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Az_1989_ota_legnagyobb_tuntetesen_koveteltek_Babis_lemondasat_Pragaban","timestamp":"2019. június. 23. 20:11","title":"Az 1989 óta legnagyobb tüntetésen követelték Babis lemondását Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","shortLead":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","id":"20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50f41d-4c8b-427e-ae05-c263c8e5807c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","timestamp":"2019. június. 22. 10:41","title":"Álnéven indul a Toyota elnöke a hétvégi Nürburging 24 órás versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pölöskei Gáborné szerint 16 éves kor fölött a szülőknek kellene gondoskodniuk gyermekeik taníttatásáról.\r

\r

","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint 16 éves kor fölött a szülőknek kellene gondoskodniuk gyermekeik taníttatásáról.\r

\r

","id":"20190622_Nem_lenyeg_a_tankotelezettseg__mondta_a_szakkepzesi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f046f98-5dc4-441f-b5f7-554f437f545d","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Nem_lenyeg_a_tankotelezettseg__mondta_a_szakkepzesi_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 22. 08:59","title":"„Nem lényeg a tankötelezettség” – mondta a szakképzési államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező komponensről. ","shortLead":"A Népszava szerint volt olyan mérőállomás, amelyikből hetekig nem jöttek az adatok az egyik fő légszennyező...","id":"20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f981603d-d590-4bba-ac0c-8a6f48c50e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Szmog_megbizhatatlanul_uzemel_a_budapesti_merohalozat","timestamp":"2019. június. 23. 10:17","title":"Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában. A kutatás során sok hasznos információt gyűjtöttek be a későbbi Hold- és Mars-missziókhoz.","shortLead":"Egy magyar kutató, Ari Csilla neurobiológus is részt vett a NASA legújabb, sorrendben 23. NEEMO expedíciójában...","id":"20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb63aff-9edc-4935-ba6a-752395ad4e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c08b24e-fb96-4024-b231-d2e474089b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_ari_csilla_neurobiologus_nasa_expedicio_23_neemo","timestamp":"2019. június. 22. 10:03","title":"Magyar kutató is részt vett a NASA most zárult küldetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]