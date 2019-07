Bár egyelőre még sok publikus helyen és akár a munkahelyünkön is ingyenesen tölthetjük tisztán elektromos hajtású autónkat, sokszor előfordul, hogy otthon kell rádugnunk a töltőre a kocsit. És ilyenkor fizetnünk is kell az általa felvett áramért - vázoljuk, hogy körülbelül mennyit.

Hazánkban jelenleg átlagosan mintegy 37,50 forintba kerül egy 1 kWh elektromos áram. Ez a kiindulási alap, ezzel számolunk az alábbiakban és a roppant egyszerű képletből ezúttal kihagyjuk a különböző veszteségeket.

Amennyiben egy Smart EQ ForFourt kell teljesen feltöltenünk, akkor annak 17,6 kWh kapacitású akkumulátorát körülbelül 660 forintból tudjuk 0-ról 100 százalékosra tölteni. Ezzel a kocsival hozzávetőlegesen 130 kilométert lehet megtenni, amiből kijön, hogy 100 kilométer 507 forintból tehető meg, ami körülbelül 1,5 liter benzin ára.

Ha egy 33,2 kWh kapacitású teleppel felvértezett BMW i3 parkol a garázsban, akkor annak teljes töltése 1245 forintba kerül. Mivel a WLTP-szabvány szerint 235 kilométert lehet megtenni ezzel a kisautóval, 100 kilométert körülbelül 530 forintból tudunk abszolválni (kb, 1,5 liter benzin).

A Nissan Leaf 40 kWh-s aksiját 1 500 forintból lehet teljesen feltölteni. 285 kilométeres hatótávolsággal számolva ez 100 kilométerenként 526 forintos (kb. 1,5 liter benzin) kiadást jelent.

A Jaguar I-Pace már nagyon más ligában focizik, ugyanis a brit márka ezen drága divatterepjárójában egy 90 kWh-s telep található. Ennek teljes feltöltése 3375 forintba kerül. 470 kilométeres hatótáv esetén 100 kilométerenként mintegy 718 forintos költséggel számolhatunk, ami körülbelül 2 liter benzin ára.

Érdekesség, hogy Németországban mintegy 0,29 euróba (93 forint) kerül egy 1 kWh, vagyis ott körülbelül 2,5x többe kerül az elektromos autók otthoni töltése, mint nálunk. A németeknél a publikus helyen történő töltés kWh-ként mintegy 0,4-0,5 euróba (127-159 forint) is kerülhet. Vagyis egy 90 kWh-s villanyautó teljes töltése akár közel 15 000 forintot is kóstálhat, ami 100 kilométerenként 3 000 forintos költséget is jelenthet.

Hazánkban az ELMÜ-ÉMÁSZ 99 forintos kWh árat tervez felszámítani a publikus töltőkön, hazánk leggyorsabb töltőjének, az M1-es autópálya melletti bábolnai OMV-kúton üzemeltetett 350 kW-os Ionitynek a használói pedig töltésenként egységesen 8 eurót (2 600 forint) fizetnek.

