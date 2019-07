Itt az új Audi S8: 571 lóerős új hibrid zászlóshajó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","shortLead":"Bekapcsolták a Noor Abu Dhabit, ami a jövőben 90 ezer ember energiaellátásáért lesz felelős. ","id":"20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6c52-9d1f-48f6-9502-11b37fce1ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_egyesult_arab_emirsegek_napelem_noor_abu_dhabi","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb, egybefüggő napelemfarmját, 1,18 GW energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","shortLead":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","id":"20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa7a8d-d493-4156-b656-eee78fae9115","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","timestamp":"2019. június. 30. 21:10","title":"A világ leggazdagabb emberének 11 ezer milliárd forintjába kerül a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","id":"20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ce4c6-b85b-4503-a58f-5c0489cc5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. július. 02. 08:23","title":"Felmérés: van esélye Karácsonynak Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz autó, aki kér.","shortLead":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz...","id":"20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6f1762-af9f-4d1a-bbb7-645014ab2ea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","timestamp":"2019. július. 01. 06:09","title":"Nem rögtön lesz elég hétüléses autó a nagycsaládoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő a Világbank alelnöke. ","shortLead":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő...","id":"20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70007ac-f7c2-4071-a352-582fcc237196","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Kamutábornokokként kaptak vesztegetési pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]