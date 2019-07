Az idén 5 milliárd, jövőre 10 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben a nagycsaládosok autóvásárlási igényének kielégítésére, de ha igény van rá, a keret növelhető. Novák szerint abban reménykednek, hogy a következő egy évben legalább tízezer családnak tudnak ezzel a támogatási formával segíteni.

Az autóvásárlási támogatást a nagycsaládosok hétfő óta igényelhetik, a támogatás akkor igényelhető, ha a családban már legalább három gyereket nevelnek, vagy az édesanya a harmadik gyereket várja, és már betöltötte a várandósság harmadik hónapját. Fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén az akár már felnőtt gyermek is feljogosítja a családot a támogatásra. Nem feltétele a támogatásnak a házasság, nincs életkori vagy jövedelmi határ, sőt az egyszülős családok számára is elérhető a támogatás.A legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legalább hétszemélyes új autó vásárlásához kérhető, a támogatás összege az autó vételárának maximum a felét teheti ki, és zárt végű lízingszerződés esetén is felhasználható.

Legfeljebb egy éve forgalomba helyezett és maximum kétezer kilométert futott tesztautó is vásárolható a támogatással. Az MNB állásfoglalása szerint pedig teljes egészében fel lehet használni önerőként, ha hitelre is szükségük van az autóvásárláskor. A támogatást az államkincstáron keresztül lehet igényelni, az összeget pedig nem kell előre finanszírozniuk a családoknak.

Az első héten 2,5 ezren nyújtották be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz személyesen, levélben vagy elektronikus úton, amelynek 30 napja van elbírálni azokat. Már van olyan család, amelynek pozitívan bírálták el a kérelmét - közölte Novák. A támogatásra való jogosultság igazolásával a családoknak hat hónapjuk van az autó kiválasztására és a szerződés megkötésére. A megvásárolt autón ezen felül el kell helyezni a Családbarát Magyarország-matricát is. A támogatással megvásárolt autót három évig nem lehet eladni a visszaélések megelőzése érdekében.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének felmérése szerint a nagycsaládosoknál a gépkocsipark 70 százaléka tíz évnél, 35 százaléka pedig 15 évnél is öregebb - mondta Kardosné Gyurkó Katalin elnök. Elmondása szerint az autógyártókkal az ősszel is megszervezik a "hétüléses tesztnapot", ahol a gyártók bemutathatják, a családok pedig kipróbálhatják a programban megvásárolható autókat. Az egyesület internetes oldalán, a www.noe.hu-n minden információt összegyűjtöttek a programról, az érdeklődők törlesztőrészlet-számító és használtgépkocsi-beszámító kalkulátort is találnak ott.

Korábban a hvg.hu is többször írtunk arról, hogy milyen autókat lehet vásárolni: például az új Mercedesről, Renaultról vagy épp Skodáról.