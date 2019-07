Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt elfogták volna a férfit, egy idős nővel is végezhetett. ","shortLead":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt...","id":"20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfdf1bc-1600-43af-8fbe-d5e44c4e91ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","timestamp":"2019. július. 17. 14:05","title":"Elfogása előtt másfél hónappal másodjára is ölhetett a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős, így a legerősebb autó, amely valaha is sorozatgyártásba került.","shortLead":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős...","id":"20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c94c14-213c-4b21-bd7a-8ef12eed368c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","timestamp":"2019. július. 17. 16:42","title":"2000 lóerős utcai elektromos rakéta az Lotus Evija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","shortLead":"Döbbenetes jelenetek játszódtak le a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","id":"20190717_delfinek_kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba6c64-0f07-47f2-bbd2-6c1d3d1f1e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_delfinek_kalifornia","timestamp":"2019. július. 17. 21:33","title":"Hadseregnyi delfin tűnt fel Kaliforniánál, mintha menekülnének valami elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nincs vége az őrületnek.","shortLead":"Még nincs vége az őrületnek.","id":"20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abfb53e-32ca-4d88-84f2-c618eb5d4e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","timestamp":"2019. július. 16. 17:12","title":"Versenymotorral is megcsinálták a kupak-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","shortLead":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","id":"20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0bfe0c-ed36-4143-b426-b2ff162f0b40","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","timestamp":"2019. július. 16. 16:33","title":"Spanyol hotellánc nyitott szállodát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","shortLead":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","id":"20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b05265-a99c-4d08-955f-211d5b604e28","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","timestamp":"2019. július. 16. 20:15","title":"Tévéműsor soha annyi Emmy-jelölést még nem kapott, mint most a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","shortLead":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","id":"20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88154fbd-56ee-4cd0-bf9e-501ba5909b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Eldőlt: ex-MSZP-s polgármester mögé áll be a Fidesz Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]