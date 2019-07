Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Garay utcában rugdosott egy földön fekvő embert Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye, a Nélkülem után újabb novelláskötettel jelentkezett. A Napfénytető idősíkokat, párhuzamos valóságokat váltakoztató mikrovilágok sűrítménye. Tömör nyelvi köntösbe bújtatott feszítő kérdéseket, határhelyzeteket vizsgál egyedi nézőpontból, szembesítve az olvasót a maga belső kételyeivel, dilemmáival. Légrádi Gergely: A ma emberének emlékek helyett mobiltelefonja van Az utóbbi évtized technológiai robbanása és az ezzel párhuzamosan piacképessé érett Y generáció megjelenése több megoldandó feladatot is adott a vezetőknek. A régi és az új találkozását a reverse mentoring, vagyis a fordított tanácsadás segítheti, amire már itthon is van fogadókészség. Nehogy már egy nyikhaj mondja meg a tutit! Vagy mégis?