[{"available":true,"c_guid":"42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium Klubba, hogy bemutassák idén megjelent Summer of Sorcery című albumukat.","shortLead":"Steven Van Zandt, művésznevén Little Steven augusztus 15-én zenekarával, a Disciples of Soullal érkezik az Akvárium...","id":"20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e9828f-4f3b-40d4-b192-e5232a25a205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba60d-e7f1-4190-aaf7-398d2a9276b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Budapest_Maffiozok_Steven_Van_Zandt","timestamp":"2019. július. 22. 16:18","title":"Budapestre jön zenekarával a Maffiózók színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\" alatt valósítanának meg az érdeklődők. A cél: Erdély visszafoglalása, miközben a világ egyik fele ufók után kutat a nevadai sivatagban.","shortLead":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\"...","id":"20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6caf3-b6ff-431d-a445-b0e2b0a7c1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Amíg Amerikában az 51-es körzetet rohannák le, addig itt sokan Erdélyt foglalnák vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz kánikula, de azért hűvös sem lesz, sok csapadék sem várható, de futó záporok előfordulhatnak.","shortLead":"Nem lesz kánikula, de azért hűvös sem lesz, sok csapadék sem várható, de futó záporok előfordulhatnak.","id":"20190724_Tisztesseges_atlagos_nyari_nap_lesz_a_mai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f0b566-c080-4c3f-8bea-02e93c06b44c","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Tisztesseges_atlagos_nyari_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2019. július. 24. 05:08","title":"Tisztességes, átlagos nyári nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe2d075-19a7-4fa4-8540-624f7d41387d","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Bár továbbra is a magyar tenger mellett vásárolhatunk a legdrágábban ingatlant, a kiemelt üdülőkörzetek közül 2018-ban az előző évhez képest a Velencei-tó és a Vértes körzetében lévő nyaralók ára is jobban nőtt – derül ki a TAKARÉK Index elemzéséből. \r

","shortLead":"Bár továbbra is a magyar tenger mellett vásárolhatunk a legdrágábban ingatlant, a kiemelt üdülőkörzetek közül 2018-ban...","id":"takarekcsoport_20190723_nyaralok_balaton_velenceito_ingatlan_udulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe2d075-19a7-4fa4-8540-624f7d41387d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2ad0ee-c76c-4c35-aff3-0aca6e68283e","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190723_nyaralok_balaton_velenceito_ingatlan_udulo","timestamp":"2019. július. 23. 15:30","title":"Tévedés, hogy a Balaton-parti nyaralók tulajdonosai jártak a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"c812eaa5-bf21-43a0-abdf-50cffe328b01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Strandra is mennek, csütörtökön pedig Mikulás-öttusa lesz.","shortLead":"Strandra is mennek, csütörtökön pedig Mikulás-öttusa lesz.","id":"20190722_Mikulas_kongresszus_Koppenhaga_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c812eaa5-bf21-43a0-abdf-50cffe328b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8df437-cd08-4fb9-82df-f656431d90ff","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Mikulas_kongresszus_Koppenhaga_karacsony","timestamp":"2019. július. 22. 18:52","title":"Most van rá idejük: Mikulás-kongresszus zajlik Koppenhágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére létrehozott alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke az Orbán családhoz sok szálon kötődő török oligarcha. Adnan Polat a szívügyének tekintett türbén túl egyre hízó cégbirodalmat tart fenn Magyarországon, és az anno Tiborcz Istvánnal közös cégét már szó szerint a nevére vette.","shortLead":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére...","id":"20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554d8e82-0e87-42ef-a012-f3c2e7fa7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","timestamp":"2019. július. 22. 14:55","title":"Gül baba türbéje mögött egyre duzzadó török cégbirodalom bújik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]