[{"available":true,"c_guid":"30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","shortLead":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","id":"20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5bc1ba-fd8f-47f4-9a6b-8532df46898c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:21","title":"Itt a szomszédban készül ez a 950 lóerős hibrid hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még egy háló védi a felhasználókat az internetes kártevőktől.","shortLead":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még...","id":"20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e6553-5377-4b2a-a247-26a76aab585b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:03","title":"Tett egy védelmi vonalat a Chrome-ba a Google, biztonságosabb lett vele a netezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.","shortLead":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem...","id":"20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e4392-9da3-451d-a8a3-eaa269abd364","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:31","title":"Reagált a Coca-Cola a Hit Gyülekezete kirohanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","shortLead":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","id":"20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38593476-cc78-4f22-bfe2-36af5f99cf8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:15","title":"Éppen csak a háttámla hiányzott az ülésről, ahova egy utas jegye szólt az EasyJet gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","shortLead":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","id":"20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009405b-41c0-470b-8b59-d076274ca291","keywords":null,"link":"/sport/20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:35","title":"Fordulat a Honvéd ügyében: ellenük is eljárást indított az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Embargó ide, embargó oda, a Huaweinél már a jövőre gondolnak, és okostelefonokhoz kapcsolható márkaneveket védettek le Európában.","shortLead":"Embargó ide, embargó oda, a Huaweinél már a jövőre gondolnak, és okostelefonokhoz kapcsolható márkaneveket védettek le...","id":"20190808_huawei_p_sorozat_markanevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cdfb6-c35e-4ace-931f-ef9cfc7a1c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_huawei_p_sorozat_markanevek","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:03","title":"Mit neki P30 – már P1000-es telefonban is gondolkozik a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.\r

\r

","shortLead":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási...","id":"20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a0a7-ab8e-45bc-8a80-70e6b9b55d90","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:28","title":"Az egyik vittulás verekedő már ment is a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]