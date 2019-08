Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják ezt elkerülni.","shortLead":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják...","id":"20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33c224-6f2f-4e5d-911d-52ed7e3f66ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:03","title":"Átképzéssel menekül a Bosch Magyarországon a leépítések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","shortLead":"Igen, egy séf fejére is kerülhet korona. Ezúttal éppen egy királyrákos tortáért. ","id":"20190807_Szakacssapka_helyett_korona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02dbfd05-0659-47b8-adec-e3ea1f12e25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549cc7e3-13e4-4b0d-bab8-4c467b861844","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Szakacssapka_helyett_korona","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:23","title":"Szakácssapka helyett korona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerte a BRFK, hogy nyomoz abban az ügyben, amit a TV2 Tények című műsora tálalt. Donáth László a hvg.hu megkeresésére annyit mondott, nem nyilatkozik.\r

\r

","shortLead":"Elismerte a BRFK, hogy nyomoz abban az ügyben, amit a TV2 Tények című műsora tálalt. Donáth László a hvg.hu...","id":"20190807_Zaklatasi_ugy_a_BRFK_nyomoz_Donath_Laszlo_hallgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302b6646-d75c-46d1-8685-01b88b525d34","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Zaklatasi_ugy_a_BRFK_nyomoz_Donath_Laszlo_hallgat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:16","title":"Zaklatási ügy: a BRFK nyomoz, Donáth László hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","shortLead":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","id":"20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6b006-8d63-4f20-baa9-5acba2531956","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:58","title":"Sorozat készül Bill Clinton szexbotrányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5db64-9a22-44d0-9fa9-f5945e15c5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyébként sem néz ki rosszul a Model 3, de lehet rajta javítani. ","shortLead":"Egyébként sem néz ki rosszul a Model 3, de lehet rajta javítani. ","id":"20190807_Novitec_Tesla_Model_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5db64-9a22-44d0-9fa9-f5945e15c5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08561ad4-518c-4732-b15b-2e55a9bc5d60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Novitec_Tesla_Model_3","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:25","title":"Kis ültetés és fólia, máris nem átlagautós a Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","shortLead":"Eredetileg januárban kellett volna átadni őket, de az új határidő is lejárt augusztus végén. ","id":"20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5dcd4-0ef3-4e54-98cd-e05a04900586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7da59-22d8-4089-a63d-886b617a2b6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csuszik_a_Garancsifele_lakasok_atadasa_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:04","title":"Csúszik a Garancsi-féle lakások átadása a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban.","shortLead":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint...","id":"20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af347c-4b73-45ad-a9bf-f86ed69dd31e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:31","title":"A NAV 200 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában, az orosz rohamrendőrség egyik parancsnokaként tűnt fel az az ukrán tiszt, aki 2013 végén felesleges erőszakkal verte szét a kijevi diáktüntetőket, s ezzel – akaratán kívül – jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tüntetéshullám új lendületet kapjon, s végül 2014 elején elsöpörje a Moszkva-párti ukrán elnököt, Viktor Janukovicsot.","shortLead":"Moszkvában, az orosz rohamrendőrség egyik parancsnokaként tűnt fel az az ukrán tiszt, aki 2013 végén felesleges...","id":"20190807_A_kijevi_forradalom_kirobbantoja_most_Moszkvaban_vereti_az_ellenzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6c1223-53ea-4c79-9a32-32abf43333a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_A_kijevi_forradalom_kirobbantoja_most_Moszkvaban_vereti_az_ellenzeket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:33","title":"A kijevi forradalom kirobbantója most Moszkvában vereti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]