[{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

\r

","shortLead":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

\r

","id":"20190822_Kizartak_a_KaraszKozak_kajakparostb_a_szegedi_kajakkenu_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d113c35-af2c-4a26-aa18-48156837fee1","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Kizartak_a_KaraszKozak_kajakparostb_a_szegedi_kajakkenu_vbn","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:45","title":"Kizárták a Kárász–Kozák-kajakpárost a szegedi kajak-kenu vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club, vagyis az FTC.","shortLead":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club...","id":"20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47890820-26cb-4093-8490-86bde891e658","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:30","title":"Kubatov Gábor elmondta, kik nem értik a foci lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84791d78-070b-4a56-a696-2a9b387e24fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:21","title":"Halálos gázolás miatt állnak a vonatok a Balaton déli partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kismarosnál történt tragédiában hárman vesztették életüket, a Blikk úgy tudja, nem nyaralásra érkeztek Magyarországra, munkájuk miatt tartózkodtak itt.","shortLead":"A Kismarosnál történt tragédiában hárman vesztették életüket, a Blikk úgy tudja, nem nyaralásra érkeztek...","id":"20190823_Delkoreaiak_vonatbalesete_az_egyik_aldozat_varandos_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4704f1-ebac-434a-b38a-b1935ec6c353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Delkoreaiak_vonatbalesete_az_egyik_aldozat_varandos_volt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:28","title":"Dél-koreaiak vonatbalesete: az egyik áldozat várandós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Szombaton eldördül a kampánypisztoly, de már most mindenki kampányol az őszi önkormányzati választások előtt.","id":"20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19030b73-0a9f-4fae-ae0d-4e5513c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3272ea59-46f6-4109-aaaa-ad7dc8d124ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Oriasplakatjai_alig_lesznek_az_ellenzeknek_de_osszehangoljak_a_kampanyt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:03","title":"Óriásplakátjai alig lesznek az ellenzéknek, de összehangolják a kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe hajózhasson.\r

\r

","shortLead":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe...","id":"20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a8ed3-38a4-41ed-af2b-07c195a80ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:36","title":"Már csak öt napra való ételük van, mégsem köthet ki a menekülteket szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíznél több embert ért villámcsapás a Wielki Giewont (Nagy-Giewont) hegycsúcs környékén. ","shortLead":"Tíznél több embert ért villámcsapás a Wielki Giewont (Nagy-Giewont) hegycsúcs környékén. ","id":"20190822_Villamcsapasok_oltek_meg_tobb_turazot_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a6703-59b2-4ffd-a567-eb190f0006be","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Villamcsapasok_oltek_meg_tobb_turazot_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:24","title":"Villámcsapások öltek meg több túrázót a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]