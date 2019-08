Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","shortLead":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","id":"20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c600a53-d1ea-41af-a58a-47388481ea5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:27","title":"Újra Magyarországra jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli dollármilliárdos magángépén. Nicolas Sarkozy ügyvédet kísérték. A francia törvények szerint a volt köztársasági elnököknek is védelem jár - különösen külföldön. Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke, most izraeli barátjának kérésére látogatott el Guineába.","shortLead":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli...","id":"20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20bc60-d331-42c0-9144-a51b9e0ab1a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:05","title":"Mit keresett Sarkozy egy korrupcióval vádolt izraeli milliárdos oldalán Guineában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg mintegy 900 millió éve történhetett, de a Földön a LIGO és Virgo gravitációshullám-obszervatóriumok csak augusztus 14-én észlelték a jeleit.","shortLead":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg...","id":"20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34326e8f-0e5a-4bd0-84b8-6a3a22a4fd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:03","title":"900 millió éve történhetett, de a Földről csak múlt héten lászott, ahogy egy fekete lyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalosan megkezdődött augusztus 24-én, szombaton a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampány. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás napjáig, a voksolás befejezéséig tart.","shortLead":"Hivatalosan megkezdődött augusztus 24-én, szombaton a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását...","id":"20190824_Eldurrant_az_onkormanyzati_valasztasok_startpisztolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b18652-2797-437b-8a5f-0d496ea94400","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Eldurrant_az_onkormanyzati_valasztasok_startpisztolya","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:14","title":"Eldurrant az önkormányzati választások startpisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtök este Balatonszárszón.","shortLead":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László...","id":"20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b090139d-47e8-4b57-9c5a-a6bbe57d2c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:09","title":"Kövér László: Kommunista találmány, hogy a politika és a vallás két különböző dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta. Az érintett Fidesz-támogatású ellenfele könnyedén kabátlopási ügybe keveredhet.\r

\r

","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta...","id":"20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51264a40-e22b-4831-a019-98d97b215b37","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:46","title":"Márki-Zay egy furcsa felmérés miatt magyarázkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","shortLead":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","id":"20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fe977-b1cd-41a3-8bf9-2dc3dc200551","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Huszadjára is benyújtja az LMP az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190823_Illinois_allamban_is_tanarhiany_van_2023tol_havi_minimum_egymilliot_fizetnek_nekik_ezert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c94e2df-a5d5-4382-adcc-03c70e8afe9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Illinois_allamban_is_tanarhiany_van_2023tol_havi_minimum_egymilliot_fizetnek_nekik_ezert","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:05","title":"Illinois államban is tanárhiány van, 2023-tól havi minimum egymilliót fizetnek nekik ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]