Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","shortLead":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","id":"20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c965b-bd66-4fdf-b446-25d3f3af41d9","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:35","title":"Macskakergetés közben kútba esett egy kutya, a tűzoltók mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381fda73-2431-4271-ba4e-8bc096e5b881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV rengeteget tett a nemzeti önbecsülésünkért – mondta Vujity Tvrtko, amikor a cég kommunikációs vezetőjével együtt elhelyezett egy magyar állomásneveket megjelenítő táblát a Keleti pályaudvaron egy vasúti szerelvényen. ","shortLead":"A MÁV rengeteget tett a nemzeti önbecsülésünkért – mondta Vujity Tvrtko, amikor a cég kommunikációs vezetőjével együtt...","id":"20190904_mav_varosnevek_hataron_tuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381fda73-2431-4271-ba4e-8bc096e5b881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b6eb6-1ad3-4cb9-a94f-7bdb94739d23","keywords":null,"link":"/elet/20190904_mav_varosnevek_hataron_tuli","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:31","title":"Itt a vasút új célja: legyenek büszkék a határon túli magyarok a MÁV-ra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak az amerikai egyetemen. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének vezetője azt mondja, érthető, hogy nem értenek egyet. A gender pedig a tudomány szempontjából érdektelen.","shortLead":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak...","id":"20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c273d1f7-b38d-4c20-80b9-f9b33b842a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:57","title":"Maróth vitában a Harvarddal: A gender a tudomány szempontjából érdektelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános kutatások alapján, hogy Tarlós népszerűsége elolvadhatott a Fideszéhez képest. ","shortLead":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános...","id":"20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4229b8f-35d2-47fd-a958-df7f2e63980c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Tarlós és a Fidesz 53 százalékon áll kormányközeli kutatócégek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","shortLead":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","id":"20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36617128-f274-4a5d-bad4-a184b48d86b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:15","title":"Beüzemeltek egy óriás gépsort a Tiszán, hogy megtisztítsák a folyót a szeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]