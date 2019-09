Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","shortLead":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","id":"20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2406944-bb42-427c-9202-470df9c8f775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:23","title":"Boris Johnson: Mi leszünk a felelősök, ha nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség és a vádlott is fellebbezett az ügyben.","shortLead":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet...","id":"20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab37c7-51b0-40a0-813c-4f73c2724b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:51","title":"Pénzbüntetésre ítélték a szerkesztőt, akit az Orbán-interjú meghamisításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","shortLead":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","id":"20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4f27a5-aab1-4db8-8d44-b6873943d6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:25","title":"Már hitelt is adna az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt a szombati záró napon.","shortLead":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany...","id":"20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b730d17-9511-475e-b7d5-d19a194e31f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:14","title":"A Joker nyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","shortLead":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","id":"20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a29884-ac1e-45a2-b0b5-09ab978c1992","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:35","title":"Két mentőhelikopter szállt ki az M6-oson történt halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","shortLead":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","id":"20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bee580e-a98d-4890-ab41-69938a96a3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:25","title":"Távozik a brit parlament elnöke, sajátos stílusa sokaknak fog hiányozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d92327-7bdf-4135-b254-b7cada198847","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karrierje rendkívül fontos mérföldkövének tartja, hogy négy James Bond-filmben is eljátszhatta a főszerepet, de úgy gondolja, hogy elérkezett az idő, hogy végre nőkre osszák a 007-es szerepét. Pierce Brosnan szerint nagy szüksége volt a társadalomnak a #MeToo mozgalomra. ","shortLead":"Karrierje rendkívül fontos mérföldkövének tartja, hogy négy James Bond-filmben is eljátszhatta a főszerepet, de...","id":"20190909_Megszolalt_az_egykori_James_Bond_ideje_atadni_a_noknek_a_terepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d92327-7bdf-4135-b254-b7cada198847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d999e48-5bf5-4b3c-8e7d-693e4d650bc8","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Megszolalt_az_egykori_James_Bond_ideje_atadni_a_noknek_a_terepet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:05","title":"Megszólalt az egykori James Bond: Ideje átadni a nőknek a terepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]