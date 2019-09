Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra állnak le a kis áruszállító cégek kamionjai, és egyre nagyobb az üresen megtett utak aránya.","shortLead":"Sorra állnak le a kis áruszállító cégek kamionjai, és egyre nagyobb az üresen megtett utak aránya.","id":"20190917_Panaszkodnak_a_fuvarozok_nincs_a_miniszteriumnak_eleg_embere_hogy_kiszurjek_a_csalokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf8861b-e29c-4fca-bf4d-cd0f352cf2f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Panaszkodnak_a_fuvarozok_nincs_a_miniszteriumnak_eleg_embere_hogy_kiszurjek_a_csalokat","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:02","title":"Panaszkodnak a fuvarozók: nincs a minisztériumnak elég embere, hogy kiszűrjék a csalókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár válaszából azért kiderül, hogy pályafelújításokkal és új vonatok vásárlásával lehetett volna ezen javítani. ","shortLead":"Az államtitkár válaszából azért kiderül, hogy pályafelújításokkal és új vonatok vásárlásával lehetett volna ezen...","id":"20190916_mav_vasut_kesesek_mszp_kormanyok_innovacios_es_technologiai_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2717f352-3989-4e72-9947-cbb0660e9da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_mav_vasut_kesesek_mszp_kormanyok_innovacios_es_technologiai_miniszterium","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:23","title":"Az MSZP-kormányokra mutogat a minisztérium a MÁV késései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a patkánymentesítéseik eddig magánterületekre is kiterjedtek volna. ","shortLead":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak...","id":"20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cff4aa-68d6-45f9-94b2-ad01336f4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:59","title":"A törvényszéken elvérzett a patkányirtás-tender, a Közbeszerzési Döntőbizottságot új eljárásra kötelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","shortLead":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","id":"20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38e8ca-61c4-4e8c-9620-327edccefd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:05","title":"Több mint 10 milliárdból tenné vonzóvá a Tisza-tavat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","shortLead":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","id":"20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9ebb56-37dd-4a9e-9cb1-4c00b143c357","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:50","title":"50 éves a magyar poptörténet egyik legfontosabb albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643f352-d501-49ec-9954-2567ee11a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugodtan kampányolhat a szekszárdi ellenzéki jelölt a saját vezetéknevével.","shortLead":"Nyugodtan kampányolhat a szekszárdi ellenzéki jelölt a saját vezetéknevével.","id":"20190916_Dontott_a_valasztasi_bizottsag_nem_tevesztheto_ossze_Bomba_Gabor_es_az_energiaital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c643f352-d501-49ec-9954-2567ee11a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c5df21-8807-445f-ad35-fcdba0c5cead","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Dontott_a_valasztasi_bizottsag_nem_tevesztheto_ossze_Bomba_Gabor_es_az_energiaital","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:57","title":"Döntött a választási bizottság: nem téveszthető össze Bomba Gábor és az energiaital","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről közölt műholdképeket.","shortLead":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről...","id":"20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b7faf2-0f72-479f-9913-18426aa02088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:33","title":"Műholdképeken látszik, mekkora kárt okozott a világ legnagyobb olajfinomítóját ért dróntámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]