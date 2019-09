Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező... 2019. szeptember. 25. 14:06 Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak A cég közben az iPadekhez tartozó friss szoftververziót is elérhetővé tette.","shortLead":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó friss szoftververziót is elérhetővé tette. A cég közben az iPadekhez tartozó... 2019. szeptember. 25. 09:33 Most már (elvileg) nyugodtan frissíthet az új iOS-re ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált az árfolyam.","shortLead":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált...","id":"20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a17949d-01f5-47bd-9508-ebd3ca418cb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:24","title":"Bezuhant, majd korrigált a forint, miután Matolcsyék elmagyarázták, miért nem baj, ha gyenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","shortLead":"Szexuális szolgáltatást nyújtó nőknek közvetítettek partnereket, a pénzük egy részét elvették, volt akit kényszerítettek","id":"20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688400de-58c2-4e9d-b283-09bcd7c03352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ab9da-d15a-4650-80f2-9927fd848d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Emberkereskedelem_miatt_csaptak_le_egy_negytagu_csaladra_a_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:38","title":"Emberkereskedelem miatt csaptak le egy négytagú családra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket.","shortLead":"Azzal indokolta a díjat a Right Livelihood Alapítvány, hogy Greta Thunberg aktivizmusával inspirálja és felerősíti...","id":"20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373e950d-b43f-4a7d-ad6c-e0be44e02d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eabc3fb-3b02-412e-bb43-c346d3d3c253","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Greta_Thunberg_alternativ_Nobeldijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:23","title":"Greta Thunberg alternatív Nobel-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai háttere van. Érdemes volna további kutatásokat végezni, ám az etnikai nyilvántartás tilalma miatt ez nagyon nehézkes – mondja Ádány Róza professzor, a Debreceni Egyetem népegészségügyi kutatóintézetének vezetője.","shortLead":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai...","id":"20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f4c5e5-fe2a-4750-91c6-447cd50288ff","keywords":null,"link":"/360/20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:30","title":"Más betegségek gyötörhetik a romákat, de nem könnyű kutatni az okokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]