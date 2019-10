Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","shortLead":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","id":"20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e99089-6890-4f07-8ee3-7ab4c0677950","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","timestamp":"2019. október. 09. 14:37","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, egyből elvették a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","shortLead":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","id":"20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e3898-9d32-401d-a622-276c46bd9b24","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","timestamp":"2019. október. 10. 16:27","title":"Betiltanák Nagy-Britanniában, hogy a buszokon, vonatokon, metrón egyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","shortLead":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","id":"20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379c94b5-f947-48df-8090-57858d0a5d96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","timestamp":"2019. október. 09. 11:03","title":"Minden mást kenterbe vert a mobilos Call of Duty, ömlik a pénz a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást. A HKmap.live követi és térképen jeleníti meg a járőröket.","shortLead":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást...","id":"20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984e679-3455-4eb3-b7cf-e6c150597ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","timestamp":"2019. október. 09. 18:41","title":"Áll a bál az Apple és Kína között, mert engedélyeztek egy alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","shortLead":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","id":"20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4265-2d58-46f8-8f63-9c9f1d607abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","timestamp":"2019. október. 09. 12:52","title":"Péntektől csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","shortLead":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","id":"20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f82a9a-e078-454f-b832-45324e4d7a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 11. 05:40","title":"Vízágyúval oszlatták szét Törökországban a szíriai offenzíva ellen tiltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Project Gem még tesztelés alatt áll, de már nem valószínű, hogy sokat változtatnának rajta.","shortLead":"A Project Gem még tesztelés alatt áll, de már nem valószínű, hogy sokat változtatnának rajta.","id":"20191009_andy_rubin_essential_project_gem_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0fa847-eeaf-4321-be1c-64d6e1605296","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_andy_rubin_essential_project_gem_okostelefon","timestamp":"2019. október. 09. 08:33","title":"Nagyon furcsa mobillal állt elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]