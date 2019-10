Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült ki egy mostani bírósági döntésből. ","shortLead":"Egy ingatlanközvetítői szerződés tisztességtelen kikötései miatt perelt az ügyészség – sikeresen. Sok érdekesség derült...","id":"20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6251cd-1e06-4b1c-8408-e7048a8078a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Jutalekot_ker_az_ingatlankozvetito_Nem_kell_am_mindig_fizetni","timestamp":"2019. október. 10. 09:59","title":"Jutalékot kér az ingatlanközvetítő? Nem kell ám mindig fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","shortLead":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","id":"20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ef49d8-87b8-4237-993a-29eedc74b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","timestamp":"2019. október. 09. 12:42","title":"Kurvapecérnek nevezték Borkait egy fideszes képviselő Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc403c49-e4a4-4038-8532-2fa6f8deb32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákig harcoltak az életéért.","shortLead":"Órákig harcoltak az életéért.","id":"20191010_Osszeesett_es_meghalt_egy_22_eves_mentos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc403c49-e4a4-4038-8532-2fa6f8deb32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3a620e-b36d-4cd8-a430-0ab5c234301c","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Osszeesett_es_meghalt_egy_22_eves_mentos","timestamp":"2019. október. 10. 07:21","title":"Összeesett és meghalt egy 22 éves mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","shortLead":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","id":"20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e79e8a-d11c-4773-bb4b-ecdfcb277743","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Láthatatlan tintával írt dolgozatot a nindzsákról egy japán diák, a legjobb jegyet kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","shortLead":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","id":"20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42644fea-3f0a-4946-8c2f-651a1dca30fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","timestamp":"2019. október. 10. 13:46","title":"Szekszárdi gázrobbanás: 25 milliós kárelőleget utal a biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","shortLead":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","id":"20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e3898-9d32-401d-a622-276c46bd9b24","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","timestamp":"2019. október. 10. 16:27","title":"Betiltanák Nagy-Britanniában, hogy a buszokon, vonatokon, metrón egyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs...","id":"20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1c450-3882-4ecb-99ab-48242070f72c","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","timestamp":"2019. október. 09. 14:50","title":"Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és a brüsszeli testület távolról sem felhőtlen viszonya. Lesznek viták a jogállamisággal kapcsolatban és a migráció kérdése sem oldódik meg egy csapásra csak azért, mert a bizottság elnökét Jean-Claude Juncker helyett Ursula von der Leyennek hívják a következő öt évben. A jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban azonban felcsillanhat egy apró reménysugár.","shortLead":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és...","id":"20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39652542-12ab-410f-bd4e-d8837d0e3658","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","timestamp":"2019. október. 09. 19:30","title":"Von der Leyen biztosai sem lesznek engedékenyek Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]