Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","shortLead":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","id":"20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3d79e-5bc3-4a3d-90b7-64f5abe264c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","timestamp":"2019. október. 14. 11:13","title":"Egy utcányit repült a váltósúlyú bokszvilágbajnok Ferrarija, amikor balesetezett - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","shortLead":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","id":"20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bbca09-704b-40c1-beca-efc452a3272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","timestamp":"2019. október. 14. 09:18","title":"Török Gábor: 2006 óta ez az első választás, amit a Fidesz nem nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, ez itt már a jövő.","shortLead":"Igen, ez itt már a jövő.","id":"20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94af7c-4679-4d9c-9d67-9a05b47c75eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","timestamp":"2019. október. 13. 18:51","title":"Will Smith szívesen játszana egy filmben a fiatal Marlon Brandóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","shortLead":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","id":"20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f004eb3-f9fd-4f2c-93fd-241347d9187c","keywords":null,"link":"/sport/20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2019. október. 12. 20:55","title":"Hosszú és Milák a szombatot is bearanyozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos e-matricát vásárolni, a szolgáltató viszonteladói körében, például benzinkutakon nem. ","shortLead":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos...","id":"20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9b8cef-df31-4758-ad98-39bb30ad557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","timestamp":"2019. október. 12. 12:59","title":"Eltűnnek egy időre a benzinkutakról az éves útdíjmatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","shortLead":"A lap magyar önkormányzati választásokról szóló beszámolója szerint nagy lehetőséget kapott az ellenzék. ","id":"20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2bc782-f5d7-4d15-a180-ada950040607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c6a52-7740-4afc-bb19-80561b3a5385","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Bloomberg_egy_jachton_tartott_orgia_teszteli_Orbanrendszerenek_vasmarkat","timestamp":"2019. október. 13. 08:04","title":"Bloomberg: egy jachton tartott orgia teszteli Orbán-rendszerének vasmarkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De továbbra sem mernek előállni a polgármesterrel.","shortLead":"De továbbra sem mernek előállni a polgármesterrel.","id":"20191013_Posztolt_a_gyori_Fidesz_Hajra_Borkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7adc9-004e-4b98-af1e-37d8193b7dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Posztolt_a_gyori_Fidesz_Hajra_Borkai","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"Posztolt a győri Fidesz: \"Hajrá Borkai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]