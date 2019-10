Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után szólalt meg, hogy az évszázad tájfunja idején két hajléktalant nem engedtek be az egyik tokiói iskolába. Japánban nem mindenki ért egyet a kormányfővel.","shortLead":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után...","id":"20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c15ea28-b209-46be-bafc-2f7709f64d4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","timestamp":"2019. október. 15. 13:59","title":"A tájfun idején a hajléktalanokat nem engedték be a tokiói óvóhelyekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","shortLead":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","id":"20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479c7da-8425-4d4e-bc09-1e8746b03ec8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. október. 16. 13:37","title":"Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","shortLead":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","id":"20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcdcb52-28d8-410f-813b-a4dff2387e04","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:13","title":"Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három visszadobott biztosjelölt helyett egy férfi és egy női nevet vár mindhárom országtól Ursula von der Leyen.","shortLead":"A három visszadobott biztosjelölt helyett egy férfi és egy női nevet vár mindhárom országtól Ursula von der Leyen.","id":"20191015_Orbannak_egy_not_is_jelolnie_kell_EUbiztosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbef2e-c0c7-4833-a583-31d62e473b5f","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orbannak_egy_not_is_jelolnie_kell_EUbiztosnak","timestamp":"2019. október. 15. 13:21","title":"Orbánnak egy nőt is jelölnie kell EU-biztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","shortLead":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","id":"20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141f4bd-73ac-4c33-89a8-7356ada6e5be","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","timestamp":"2019. október. 15. 19:46","title":"Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","shortLead":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","id":"20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49972158-9322-4993-b711-612108e968e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 16. 21:07","title":"Nem lesz Orbán-beszéd október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","shortLead":"Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.","id":"20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dea92fc-e1ff-4d49-aea6-7e4d6d602f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Megkerdeztek_Meszaros_Lorincet_mit_szol_ahhoz_hogy_a_valasztasok_utan_tizmilliardot_bukott","timestamp":"2019. október. 15. 15:28","title":"Megkérdezték Mészáros Lőrincet, mit szól ahhoz, hogy a választások után tízmilliárdot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","shortLead":"Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokért küzd a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.","id":"20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdc394c-386c-4933-b1fd-930c97cb7ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kezdemenyezes_indult_az_onkormanyzati_sajtoszabadsag_visszaallitasaert","timestamp":"2019. október. 16. 12:10","title":" Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]