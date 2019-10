Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","shortLead":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. Tarlós kompenzációs listáról szerzett mandátumot.","id":"20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce442a-f1d7-42a0-b9ca-8c1b3c0f0f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_tarlos_istvan_kepviseloi_mandatum","timestamp":"2019. október. 15. 11:44","title":"Tarlós nem veszi át a képviselői mandátumát a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","shortLead":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","id":"20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cec6b8-3bb6-4b0f-a4ee-788c849909a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","timestamp":"2019. október. 15. 09:42","title":"Haladékot adna a felvételizőknek a nyelvvizsga megszerzésére a HÖOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","id":"20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebf5103-3a61-45ec-8c70-665bac037f88","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","timestamp":"2019. október. 15. 11:50","title":"Szijjártó: Magyar érdek, hogy Törökország telepítse vissza a bevándorlókat Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","shortLead":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","id":"20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99df679-6bd7-4f37-98da-8a4b695660fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","timestamp":"2019. október. 15. 15:01","title":"Annyira rákattant az online rendelésre a magyar, hogy akár napi 250 ezer csomaggal is megküzdhet a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban befolyásolja, derül ki a Samsung legfrissebb kutatásából, melyben ezer magyart is megkérdeztek.","shortLead":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban...","id":"20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb8529-344c-45ab-b4b8-bd178075584c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","timestamp":"2019. október. 15. 09:03","title":"Amikor a telefon töltöttsége 26%-hoz ér, valami elpattan a magyar felhasználókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.","shortLead":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel...","id":"191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571432f9-a872-462d-b386-58a1826df74e","keywords":null,"link":"/kkv/191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","timestamp":"2019. október. 15. 19:23","title":"Borkai fiát közpénzből fizethetik a győri kézilabdaklubnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]