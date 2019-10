Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","shortLead":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","id":"20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d2ba6e-0fae-4bec-a0a3-772cae835ab9","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","timestamp":"2019. október. 27. 15:41","title":"Birtokba vették a gyerekek a városligeti Nagyjátszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott bevonni. Az esetek nagy részében azonban az ember magán is segíthet. Kenyeres András coach könyvében négy pontba szedve mutatja be a stresszkezelés lehetőségeit.","shortLead":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott...","id":"20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada63b5-e206-48a1-9ea9-9c2cdbfda0b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","timestamp":"2019. október. 27. 19:15","title":"Hogyan küzdjünk meg a nemkívánatos stresszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson azt azért megjegyezte a Donald Tusknak írt levelében, hogy a kabinet akarata ellenére egyezett bele a halasztásról szóló uniós döntésbe.","shortLead":"Boris Johnson azt azért megjegyezte a Donald Tusknak írt levelében, hogy a kabinet akarata ellenére egyezett bele...","id":"20191028_brexit_boris_johnson_brit_kormany_halasztas_europai_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf40d6b-b3fd-48ea-b937-7992d464397b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_brexit_boris_johnson_brit_kormany_halasztas_europai_tanacs","timestamp":"2019. október. 28. 19:28","title":"Elfogadta a Brexit halasztását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus szerint sokan megkeresték és erős nyomásra mondott igent.","shortLead":"Az akadémikus szerint sokan megkeresték és erős nyomásra mondott igent.","id":"20191028_Freund_Tamas_megerositette_Vallalja_a_jeloltseget_az_MTA_elnoki_tisztere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf1a6c3-c74b-4f29-a601-f1fc1834227f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Freund_Tamas_megerositette_Vallalja_a_jeloltseget_az_MTA_elnoki_tisztere","timestamp":"2019. október. 28. 17:22","title":"Freund Tamás megerősítette: vállalja a jelöltséget az MTA elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Polgárdinál.","shortLead":"Két autó ütközött Polgárdinál.","id":"20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c3eba6-6b3a-4f69-94d3-4e916e06b09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. október. 27. 17:46","title":"Lezárták az M7-est egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","shortLead":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","id":"201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470b648f-1b9a-4af0-8b45-e0af875c64f0","keywords":null,"link":"/360/201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","timestamp":"2019. október. 28. 13:30","title":"Drágák és még nagyobb dugókhoz vezethetnek az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]