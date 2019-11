Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második EU-biztosjelöltjét, Várhelyi Olivért. A csütörtöki meghallgatás annál keményebbnek ígérkezik. Persze az igazi feladat akkor jön, ha a diplomata megkapja a bővítési portfóliót: a folyamatnak komoly ellendrukkerei vannak az unióban.","shortLead":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második...","id":"20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780ec80-8475-47e1-8775-a3a4ef0e30e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Két tűz közé kerülhet Várhelyi Olivér, ha EU-biztos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon a polgármester.\r

\r

","shortLead":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon...","id":"20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742fe6f-9c2a-42ff-9f78-ac392abf2b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. november. 11. 08:43","title":"Pikó András: Rendőrhiány van a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?","shortLead":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok...","id":"20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968e70a3-24d0-4cd9-961c-ea6ba086f6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","timestamp":"2019. november. 11. 07:30","title":"Így néz ki egy közel nulla energiaigényű épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.","shortLead":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta...","id":"20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5b716c-65ae-476e-85d5-3b199b5974c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","timestamp":"2019. november. 11. 17:32","title":"Beperlik Kövér Lászlót, mert mikrofonállvánnyá fokozta le az újságírókat az Országházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","shortLead":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","id":"20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222fe43-f78a-4383-830e-59e414abe0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","timestamp":"2019. november. 11. 18:50","title":"Mozart egyik kéziratát árverezik el Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy j szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy j szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett...","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","shortLead":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","id":"20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2551d-478b-4d44-82bf-1fcee7ae97ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. november. 11. 17:39","title":"A Miniszterelnökség államtitkára szerint a sajtószabadság \"köszöni szépen, jól van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188cc7e1-49c8-427b-8b97-28315f51b85d","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","timestamp":"2019. november. 12. 05:20","title":"Borongós napunk lesz, sokfelé esni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]