[{"available":true,"c_guid":"7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","shortLead":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","id":"20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56894aa3-28fe-4885-bdc4-e360c0926167","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 14. 12:53","title":"Két fideszes képviselő besegítene a stadionépítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és hogy az intézetelvételek miatt ki kellett lépniük a Science Europe nevű nemzetközi szervezetből, mivel ők szigorú politikamentességet várnak el tagjaiktól.","shortLead":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és...","id":"20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06815a24-d7ec-4f05-8b37-1097a447bad5","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","timestamp":"2019. november. 13. 11:05","title":"Erre gondol az MTA-elnök minden lefekvéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Wales elleni meccsről van szó.","shortLead":"A Wales elleni meccsről van szó.","id":"20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700058de-aa38-434c-b76d-71788f4c98d8","keywords":null,"link":"/sport/20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 13. 09:05","title":"Willi Orbán sérülés miatt nem játszhat a sorsdöntő Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre a legújabb iOS-frissítés.","shortLead":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre...","id":"20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12302f5-460f-4e2d-83d1-186972145d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","timestamp":"2019. november. 14. 10:03","title":"Nem véletlenül merül le mostanában hamar az iPhone-ja, ha frissített az iOS 13.2.2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","shortLead":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","id":"20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb90a41-fb73-41b8-ac59-34c8ef2dfce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 13. 07:50","title":"Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]