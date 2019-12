Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","shortLead":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","id":"20191211_hell_energy_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c1970c-80bc-4d9d-aa86-6728f273fce1","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_hell_energy_india","timestamp":"2019. december. 11. 11:21","title":"Nagyon bejött a Hell Energynek az indiai terjeszkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","shortLead":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","id":"20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed117b49-6de7-40c2-ab15-85a4330429ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Gyurcsány művészi performanszként narancsot ragasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","shortLead":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","id":"20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7b058-51df-4081-bf25-eee989fc392a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","timestamp":"2019. december. 11. 10:35","title":"Változnak a magyarországi rendszámok, több újdonság is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9d163-ba08-4a8b-a49e-2ce30600e8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","timestamp":"2019. december. 10. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b87c3d-9adc-4374-8bcd-bd63c6efee79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a legmenőbb képszerkesztő alkalmazásra vágyik, ne keressen tovább: ez az app minden fontos funkciót garantál, méghozzá ingyen.","shortLead":"Ha a legmenőbb képszerkesztő alkalmazásra vágyik, ne keressen tovább: ez az app minden fontos funkciót garantál...","id":"20191211_kepszerkeszto_alkalmazas_picsart_photo_studio_foto_szerkesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b87c3d-9adc-4374-8bcd-bd63c6efee79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cf8eb5-c46d-4020-9c56-aeeee9a4a6d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_kepszerkeszto_alkalmazas_picsart_photo_studio_foto_szerkesztese","timestamp":"2019. december. 11. 08:03","title":"Ha van egy sima fotó a telefonján, ezzel látványosan feldobhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keddi hatállyal meneszti a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt Karácsony Gergely főpolgármester – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfő este.","shortLead":"Keddi hatállyal meneszti a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt Karácsony Gergely főpolgármester – közölte...","id":"20191209_Kirugja_a_Fotav_vezetojet_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0c42cf-24a4-4756-a6db-83adb23ce53b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Kirugja_a_Fotav_vezetojet_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 09. 19:59","title":"Kirúgja a Főtáv vezetőjét Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","shortLead":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","id":"20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c793b-587c-464b-a69e-5a6d08233dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Kiderült: Magyarország kétezer milliárdot bukhat a következő EU-ciklusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]