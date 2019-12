Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","shortLead":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","id":"20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57783415-3e2d-4f44-a898-a08395abeb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","timestamp":"2019. december. 09. 09:09","title":"„Független színházat láttatok már?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor egy korábbi aknamező és szeméttelep közelében fekszik. Mosdók és folyóvíz sincs a táborban.","shortLead":"A tábor egy korábbi aknamező és szeméttelep közelében fekszik. Mosdók és folyóvíz sincs a táborban.","id":"20191209_bosznia_hercegovina_menekulttabor_menekultek_illegalis_bevandorlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0656b9-dc4a-4664-ba05-806b527f9239","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_bosznia_hercegovina_menekulttabor_menekultek_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 09. 17:35","title":"Bezárják a hírhedt vucjaki menekülttábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki a kampuszon kétméteres, riogató plakátok a terhességmegszakításról? Nagy-Britanniában több szó esik az abortuszról, mint otthon, és vannak olyanok, akik bármeddig elmennének az igazukért.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki...","id":"20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5de363c-1042-407d-b9aa-cba7e45ea450","keywords":null,"link":"/360/20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","timestamp":"2019. december. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Az abortusz erkölcstelen? OK, boomer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b163f71-31ad-4669-8254-4f5c25d7ee50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétsávos soproni úton a kanyarban egyenesen ment tovább a férfi, akinek a kocsija akkor gyulladt ki, amikor egy kandelábernek hajtott.","shortLead":"Egy kétsávos soproni úton a kanyarban egyenesen ment tovább a férfi, akinek a kocsija akkor gyulladt ki, amikor...","id":"20191209_Tablakat_dontott_majd_az_autoja_is_kigyulladt_egy_ittas_autosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b163f71-31ad-4669-8254-4f5c25d7ee50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2627b78-b5af-4ecc-b9c6-c4d3eb7a321b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Tablakat_dontott_majd_az_autoja_is_kigyulladt_egy_ittas_autosnak","timestamp":"2019. december. 09. 14:52","title":"Táblát döntött, majd kigyulladt a kocsija egy ittas autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","shortLead":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","id":"20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b017822-dd01-4ede-a5a2-93192a4613bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","timestamp":"2019. december. 09. 10:26","title":"Hétméteres és teljesen páncélozott Rolls-Royce Phantom 995 millióért rendelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételek a tévében és a közösségi médiában is megjelennek.","shortLead":"A felvételek a tévében és a közösségi médiában is megjelennek.","id":"20191209_karacsony_kisfilm_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67afb223-92a9-4cd1-acdf-5efd0d2b322d","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_karacsony_kisfilm_magyar_kormany","timestamp":"2019. december. 09. 20:10","title":"Karácsonyi kisfilmekkel bombázza a magyarokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]