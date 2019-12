Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder a bírói felső korhatár betöltésére hivatkozva döntött Baka nyugdíjazásáról.","shortLead":"Áder a bírói felső korhatár betöltésére hivatkozva döntött Baka nyugdíjazásáról.","id":"20191211_Nyugdijba_megy_Baka_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8069562-3e30-49a9-868c-598ecf374f26","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Nyugdijba_megy_Baka_Andras","timestamp":"2019. december. 11. 06:56","title":"Nyugdíjba megy Baka András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10 méter mély kráter jött létre, amely ma is jól kivehető.","shortLead":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10...","id":"20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e37cc-4035-4ae7-ac5b-c96d39316a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","timestamp":"2019. december. 11. 08:33","title":"73 évvel az atomkísérlet után is jól látható a Csendes-óceán \"sebe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó kiegészítője lehet az Apple okosórájának.","shortLead":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó...","id":"20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37939d1f-5277-4681-8f77-d7d1d9c702a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","timestamp":"2019. december. 11. 10:03","title":"80 éves bőr: csak néhány darab készült ebből a különleges Apple Watch-szíjból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f3475-4e48-43bd-a9a0-4362cff196ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik az ausztrál bozóttűz nyoma.","shortLead":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik...","id":"20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f3475-4e48-43bd-a9a0-4362cff196ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562d50e5-7c43-4d9a-80aa-d35e63859057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 12. 12:03","title":"1800+ km-re is látni az ausztrál bozóttűz nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","shortLead":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","id":"20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e7eb-bd66-481c-938c-ae87022581b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","timestamp":"2019. december. 11. 10:59","title":"A kormány 79 millióból tervezi megvizsgálni, miért süllyed egy szabadkai székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecca598-a240-45b7-a73e-df5fb7731488","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megtalált autók többsége a világ egyik legszebb járművének tartott Jaguar E-type.","shortLead":"A megtalált autók többsége a világ egyik legszebb járművének tartott Jaguar E-type.","id":"20191210_Elhagyott_uveghazban_talaltak_30_darab_klasszikus_Jaguart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ecca598-a240-45b7-a73e-df5fb7731488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88179b0-afc7-4c18-981d-7a76c946b811","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Elhagyott_uveghazban_talaltak_30_darab_klasszikus_Jaguart","timestamp":"2019. december. 10. 16:57","title":"Elhagyott üvegházban találtak 30 darab klasszikus Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","shortLead":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","id":"20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64632b99-15aa-48fb-a162-ab86e5068d86","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","timestamp":"2019. december. 11. 15:52","title":"Antiszemita és rendőrgyalázó írásokat posztolt az egyik New Jersey-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1e76da-6381-490f-91bd-92299239b4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szén-monoxid-mérgezést szenvedett az ásotthalmi nyugdíjas, aki nem akarta a központi fűtést használni.","shortLead":"Szén-monoxid-mérgezést szenvedett az ásotthalmi nyugdíjas, aki nem akarta a központi fűtést használni.","id":"20191211_Meghalt_egy_nyugdijas_aki_grillsutovel_futott_sporolasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1e76da-6381-490f-91bd-92299239b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915b10a4-45d3-439b-a84f-ee005747172d","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_nyugdijas_aki_grillsutovel_futott_sporolasbol","timestamp":"2019. december. 11. 21:22","title":"Meghalt egy nyugdíjas, aki grillsütővel fűtött spórolásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]