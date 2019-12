Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen.

A közép-európai autós újságírók számára egy-egy új autómodell bemutatója kilencven százalékban egy-két napos rendezvény, és valamely dél-európai ország kiegyensúlyozott klímájú és tükörsima aszfalt utakkal borított helyszínén zajlik, alapvetően azonos séma szerint.

A Porsche most nagyot változtatott és Dél-Afrikába, Fokvárosba vitte a Macan Turbo modell bemutatóját, ami amellett, hogy egészen exkluzív helyszín, elsőre elég őrültségnek is tűnik Európából nézve. Pedig van benne ráció, főleg egy ilyen erősen rétegmodell esetében. Ezzel a húzással ugyanis globális rendezvénnyé tudták gyúrni a bemutatót, ahova egyformán sokat kellett utaznia mindenkinek.

© D.P.

A különleges helyszínnek köszönhetően viszont a körítés legalább olyan érdekes volt, mint az autó. Hamar meg kellett szokni, hogy Dél-Afrikában baloldali közlekedés van, szerencsére a tesztautók legalább az ismerős bal oldali kormánnyal voltak szerelve. A vezetéshez egyébként tényleg gyorsan hozzá lehet edződni, főleg párban. Egy litván kollégával osztoztunk a kocsin, felváltva voltunk élő vezetési asszisztensei egymásnak, és felváltva mondtuk egymásnak, hogy: „a baloldalon, mondom, menj a baloldalon!”

Egészen meglepő egyébként a dél-afrikai utak minősége, amely esetünkben nyilván válogatott útvonalakat jelentett, de még a legkisebb B- vagy C- szintű utakon is tökéletes volt az aszfalt. És úgy tűnt, dolgoznak is rajta, hogy ilyenek legyen, elég nagy sugarú körzetet bejárva, számtalan helyen volt útépítés. Persze a utak körüli fauna egészen szokatlan, ahogy simán felbukkan egy csapat pávián, akik éppen a szemétből falatoznak az út mellett.

© D.P.

A másik érdekesség, amelyet kevésbé várnánk Afrikában: ennyi közúti kamerára figyelmeztető táblát még életünkben nem láttunk, alig volt útszakasz, amit ne raktak volna tele velük. Az autósok eközben nagyon normálisak, és talán nem csak a birodalmi, német rendszámos Porschéknak szólt a nagy előzékenység részükről.

Dél-Afrika Fokváros környéki része egyébként biztosan más kávéház: a nagy borvidékek, és a láthatóan jómódú szőlőgazdaságok környékén az élet sokkal élhetőbbnek tűnt, mint a városhoz közelítve, ahol megjelentek a nyomornegyedek.

Maga Fokváros egy ötmilliós, élettel teli metropolisz, ahol tényleg minden külső feltétel - időjárás, hegyek, óceánpart, örökké zöld növényzet – meg lenne a tökéletes élethez. Ugyanakkor egy olyan országban, ahol 30 százalékos a munkanélküliség és rettenetesen szegregált a társadalom, a családi házak kerítésén mindenhol ott virít a „villanypásztor”, ami a talán a legfeltűnőbb szimbóluma annak, hogy ez az egyébként tökéletes világ mennyire egyoldalú és csak bizonyos rétegek számára létezik.

Mivel autós tematikát követünk, azt is érdemes megjegyezni azért, hogy láthatóan nagy kultusza van az európai autóknak errefelé. Elsősorban a Volkswagen Golf 2-esből, tehát a ’80-as évek közepétől futó modellből láttunk sok, gyönyörű állapotban lévő, itt gyártott példányt az utakon. A Volkswagen Citi – nem is City-nek írják – többek közt egy 1.4 literes könnyű kis 84 lóerős motorral készült, amelyekből ültetett vagy átalakított autókat lehetett látni tucatjával mindenfelé. Persze itt ezek még csak nem is oldtimerek, mert egészen 2009-ig gyártották őket ebben a formában.

Ez mondjuk épp egy régi Volvo a Porsche mellett. © D.P.

De lássuk, miért is jöttünk?

Az idén megújult Porsche Macan a németek kisebbik SUV modellje, a nagyobb Cayenne mellett. Idén újult meg, de hiányzott eddig a legerősebb változat, a Turbo. Ez a variáns érkezett most meg egy 2.9 literes, duplaturbós, V6-os 440 lóerős motorral.

Képgaléria © D.P.

A Macan igazi sikertermék, a neve indonéz eredetű és tigrist jelent. Megjelenése óta már legyártottak belőle 480 ezer darabot és a Macannak mindig is az volt a legnagyobb előnye, hogy egy normális méretű SUV: akkora, mint egy Skoda Octavia és majdnem úgy megy, mint egy 911-es.

A 4,6 méteres autó nem egy batár, így a Porsche génállományát még komolyabb torzulás nélkül lehet átültetni a szabadidőautóba is. Széles, sportos és agilis. Ezek klasszikus elvárások egy Porschéval szemben és a Macan ezeket teljesíti is. A Macan Turbo külseje és a belseje is nagyon porschés: 21 col átmérőjű és hátul 295 milliméter széles kerekekkel és Sport Chrono csomaggal, amivel 270 km/h-ra lehet a végsebesség akár.

© D.P.

A belső tér pedig akár „alcantarás”, kesztyűs kormányos igazi sportautó is lehet, és ez a kormány bizony a 911-es Porschéból származik. A dizájn az utastérben egyébként még korántsem olyan jövőbe mutató, mint a Porsche Taycan négy digitális kijelzős műszerfala. Sőt mára kicsit furcsa is ez a gombrengeteg, ami még a Macan középső, kardánházán található. Miközben persze alap már a 10.9 colos kijelző, vagy a 14 hangszórós Bose rendszer, vagy az LTE-képes adatátviteli rendszer.

A legerősebb motor teljesen új a Macanban, a korábbi 3.6 literes helyét, egy 2.9 literes duplaturbós egység foglalta el. A hathengeres motor 550 Nm-es nyomatékot tud 1800-5600-as fordulatszám között. Hivatalosan, rajtprogrammal 4,1 másodperc alatt van 100-on a sportos Chrono csomaggal, és a 200 km/h-t is csak 16,9 másodperc elérni.

A Macan Turbo menet közben aztán tényleg tökéletesen mossa el a határokat, hogy milyen autóban is ülünk. Már az ülések is sportosabbak, mint egy átlag SUV-ban, emiatt nem is olyan szabadidőautós a hangulat a kocsiban. Pedig a Macan nem durrog annyira, mint egy igazi sportkocsi a stuttgartiak kínálatából, még a kipufogónak dedikált gombot megnyomva sem.

© D.P.

Viszont megint csak a sportos jelleget erősíti, hogy a kormányon ott van a „Booster” gomb is, amely 25 másodperc erejéig extrém módon hajtja meg a turbót. Így lehet katapultálóst játszani a Macannal, mert azonnal mozdul tőle a kocsi, bármilyen tempónál is vagyunk éppen. Olyan egyszerű előzni egyet, mint lapozni egy könyvben. A kormányon lévő kis kapcsolóval állíthatók a menetmódok is: Comfort és Sport+ állás között. A legkeményebb módban már annyira direkt és sportos az autó, hogy így valóban csak örömautózás közben fogjuk használni.

Persze a maga 15 literes átlagával nem ez lesz a legszerényebb étvágyú autó, még az SUV-k közt sem, de valljuk meg, a Porsche zöldautói, mint a 680 lovas Cayenne hibridje is inkább csak vákuumtérben tudja a hivatalosan leírt 3,4 literes átlagfogyasztását produkálni.

© D.P.

A csúcs felszereltségű Porsche Macan Turbóért kért 93 850 euró ebben a ligában nem fog senkit elriasztani. Itt inkább azon van a hangsúly, hogy az a réteg, akinél ez variáns szóba jöhet, tudjon a termékről. Mint itt, a Fokváros melletti szállodánknál is, ahol fotózás közben az egyik vendég megkérdezte, miféle Porsche ez? Pár mondat után az ára is szóba került, amire csak egy „ok” és egy adekvát arckifejezés volt a válasz, meg annyi bónuszként, hogy az Aston Martinhoz képest ránézésre ez is teljesen rendben van.

