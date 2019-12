Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt"},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","timestamp":"2019. december. 18. 15:42","title":"Bödőcs Tibor úgy kiosztja a pintérbélákat, hogy arra Szentesi Zöldi László is csak csettinteni tud"},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","shortLead":"Teljes az útlezárás a 4633-as úton.","id":"20191218_Halalos_baleset_tortent_Nagyrevnel","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"Halálos baleset történt Nagyrévnél"},{"available":true,"c_guid":"e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid"},{"available":true,"c_guid":"f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","shortLead":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","id":"20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 17. 18:33","title":"24 méteres karácsonyfát állítottak Indiában"},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól"},{"available":true,"c_guid":"1a7ae58e-7a78-476f-bf8c-4a9e57800eff","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A függőségekről sok könyv született már, olyan azonban még nem, amely az életút szerint értelmezi azokat. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, adjunktus az Ezerarcú függőség című kötetében többek között arról gondolkodik el, mennyire befolyásolja az addikciók természetét és kifutását az a tény, hogy egy ember életében mikor következik be egy elakadás. Interjú.","shortLead":"A függőségekről sok könyv született már, olyan azonban még nem, amely az életút szerint értelmezi azokat...","id":"20191219_Kapitany_Foveny_Mate_Ezerarcu_fuggoseg_interju","timestamp":"2019. december. 19. 10:47","title":"Kamaszkoromban kipróbáltam ezt meg azt, végül gazember lettem tőle?"},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","shortLead":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","id":"20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","timestamp":"2019. december. 17. 15:29","title":"Somogyban alig hiányzott pár tized a 20 fokhoz"} A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ee88f-7c8c-4d1f-99c2-3e6b982804c2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","shortLead":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","id":"20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d000e1-0e55-43ee-9b41-c0d08954ef26","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 17. 18:33","title":"24 méteres karácsonyfát állítottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ae58e-7a78-476f-bf8c-4a9e57800eff","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A függőségekről sok könyv született már, olyan azonban még nem, amely az életút szerint értelmezi azokat. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, adjunktus az Ezerarcú függőség című kötetében többek között arról gondolkodik el, mennyire befolyásolja az addikciók természetét és kifutását az a tény, hogy egy ember életében mikor következik be egy elakadás. Interjú.","shortLead":"A függőségekről sok könyv született már, olyan azonban még nem, amely az életút szerint értelmezi azokat...","id":"20191219_Kapitany_Foveny_Mate_Ezerarcu_fuggoseg_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7ae58e-7a78-476f-bf8c-4a9e57800eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e20c2-75a6-48e7-a491-235864bb5236","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Kapitany_Foveny_Mate_Ezerarcu_fuggoseg_interju","timestamp":"2019. december. 19. 10:47","title":"Kamaszkoromban kipróbáltam ezt meg azt, végül gazember lettem tőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","shortLead":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","id":"20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2836b80-ccf7-4f95-bcb7-0614eeb226cb","keywords":null,"link":"/elet/20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","timestamp":"2019. december. 17. 15:29","title":"Somogyban alig hiányzott pár tized a 20 fokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]