Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","shortLead":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","id":"20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdc56f-72c9-48ce-a796-8184a715f59c","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","timestamp":"2019. december. 18. 20:40","title":"Nagyot nőhet a közös költség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró 2020-as, modernizált változata.","shortLead":"Megérkezett a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró 2020-as, modernizált változata.","id":"20191219_a_lada_bemutatta_az_uj_nivat_ami_szinte_ugyanolyan_mint_a_regi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317fe371-9323-4064-b4cd-fc695e96a5e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_a_lada_bemutatta_az_uj_nivat_ami_szinte_ugyanolyan_mint_a_regi","timestamp":"2019. december. 19. 09:21","title":"A Lada bemutatta az új Nivát, ami szinte ugyanolyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293400d-e084-43ac-91de-113db66c8e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagáltak arra, hogy a kormány kevesebb támogatást ad a CEU mellett kiálló intézményeknek. ","shortLead":"Így reagáltak arra, hogy a kormány kevesebb támogatást ad a CEU mellett kiálló intézményeknek. ","id":"20191219_Tizmillios_tamogatast_ad_az_ujbudai_szakkollegiumoknak_a_XI_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2293400d-e084-43ac-91de-113db66c8e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c685488c-6bf9-41f7-acba-327f7deca4a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Tizmillios_tamogatast_ad_az_ujbudai_szakkollegiumoknak_a_XI_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2019. december. 19. 19:19","title":"Tízmilliós támogatást ad az újbudai szakkollégiumoknak a XI. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","shortLead":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","id":"20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e3102-5c0c-4e49-8de4-a5284eb1fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","timestamp":"2019. december. 20. 11:48","title":"Busszal ütközött egy autó Körmenden a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","shortLead":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","id":"20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51693d64-654f-4c5d-883d-3560091ac43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","timestamp":"2019. december. 19. 09:03","title":"Milyen telefonja van? Mutatjuk, milyenekre vadásznak most a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f4744f-afc7-4fc9-a026-aafee07556c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes izolációban él, emiatt rendkívül magányos Kocsis Ágnes új filmjének főszereplője. Az Éden világpremierje, és egy másik magyar film, az Üres Lovak nyugat-európai bemutatója, a rangos rotterdami filmfesztiválon lesz. Az Édent tavasszal mutatják be a magyar mozik. ","shortLead":"Teljes izolációban él, emiatt rendkívül magányos Kocsis Ágnes új filmjének főszereplője. Az Éden világpremierje, és...","id":"20191219_A_modern_civilizaciora_allergias_ez_a_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f4744f-afc7-4fc9-a026-aafee07556c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d309f6d6-aed4-4dae-8803-2c1d758c158a","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_A_modern_civilizaciora_allergias_ez_a_no","timestamp":"2019. december. 19. 09:54","title":"A modern civilizációra allergiás ez a nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Cristiano Ronaldo elképesztőt fejelt, megtalálták a világ legmélyebb pontját, 24 tornádó egy nap alatt az USA-ban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Cristiano Ronaldo elképesztőt fejelt, megtalálták a világ legmélyebb pontját, 24 tornádó egy nap alatt az USA-ban...","id":"20191219_Radar360_Orban_beteg_Ausztralia_langol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3987973e-e88d-48c5-a589-782100568bc5","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Orban_beteg_Ausztralia_langol","timestamp":"2019. december. 19. 17:00","title":"Radar360: Orbán beteg, Ausztrália lángol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]