Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","shortLead":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","id":"20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981db835-258e-4029-8d0d-8692dfec95a2","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","timestamp":"2019. december. 21. 18:19","title":"Gulácsiék már biztosan év végi elsők a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették...","id":"20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b5deb4-bb25-413a-8aa7-f2c6622dfbb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","timestamp":"2019. december. 22. 11:13","title":"Tovább szedi áldozatait Szamoán a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes támadóval szemben a november 29-i terrortámadásban. Az igazságügyi minisztériumi köztisztviselő Darryn Frost a Press Association brit belföldi hírügynökségnek nyilatkozott és számolt be részletesen a történtekről.","shortLead":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes...","id":"20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff91ab-7fbc-458e-8938-0d0b92faf0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","timestamp":"2019. december. 21. 14:11","title":"Elmesélte, hogyan szállt szembe narválagyarral a londoni késes merénylővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe978ed0-cfd1-4aaa-85ec-a59251ee3802","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","timestamp":"2019. december. 22. 12:32","title":"A fideszes polgármesterjelölt elérte, hogy Győrben ne kelljen a híveknek parkolási díjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","shortLead":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","id":"20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e8e8c-1fb7-4273-bbf9-199fc3ee6596","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","timestamp":"2019. december. 21. 17:54","title":"Négy új tagot választott az irodalmi Nobel-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","shortLead":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","id":"20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eacd99-5e7a-4343-b367-b9075cbe70c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","timestamp":"2019. december. 23. 10:58","title":"54-szer loptak négy hónap alatt, megegyeztek az ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába.","shortLead":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata...","id":"20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfaaca2-8675-419f-a18f-cef6a240de21","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","timestamp":"2019. december. 22. 19:28","title":"Nincs meglepetés a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","shortLead":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","id":"20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c0eba-a9a9-49ed-abef-a0d1e3323a31","keywords":null,"link":"/elet/20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"30 éves korában meghalt Mama Cax modell, aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]